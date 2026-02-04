Um grave acidente de trânsito na terça-feira (3) deixou um casal ferido no Jardim Novo, em Mogi Guaçu. Segundo informações da GCM (Guarda Civil Municipal), o condutor perdeu o controle de uma motocicleta Honda CG 150 e colidiu contra uma árvore.

O acidente foi atendido por uma equipe da GCM, que encontrou o homem, de 23 anos, caído na via. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e o conduziu para a Santa Casa, onde permanece sob cuidados médicos. A mulher que o acompanhava na garupa foi levada para atendimento no Pronto Socorro Municipal.

Irregularidades constatadas

De acordo com relato da passageira à GCM, o casal trafegava no sentido do centro da cidade quando o homem perdeu o controle da direção. Durante a verificação de documentos, os guardas constataram que o condutor não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e que a motocicleta estava com o licenciamento atrasado.