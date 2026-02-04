A RMC (Região Metropolitana de Campinas) deve enfrentar mais dois dias de tempo instável e céu muito nublado nesta quarta-feira (4) e quinta-feira (5). De acordo com a previsão, as chuvas devem ocorrer ao longo do dia, mas com intensidade mais fraca do que a registrada no começo da semana.

As condições para tempestades são consideradas baixas, diferentemente do que foi observado em dias anteriores. O alívio no volume e na força das precipitações deve trazer um cenário mais tranquilo para a região.

A massa de ar úmido que atua sobre o estado mantém a nebulosidade elevada e as condições para pancadas de chuva, ainda que isoladas e menos intensas.