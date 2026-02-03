O túnel de pedestres que liga o Centro à Vila Industrial foi reaberto na manhã desta terça-feira (3), após permanecer fechado desde sexta-feira (30) para recuperação do sistema de iluminação. A intervenção foi necessária depois do furto de cabos elétricos e lâmpadas, que comprometeu completamente a visibilidade e a segurança do local.

Durante o período de interdição, as equipes realizaram a substituição de cerca de 200 metros de fiação, além da troca de 30 lâmpadas e da reposição de toda a infraestrutura do sistema de iluminação. O custo estimado dos reparos é de aproximadamente R$ 10 mil, segundo o diretor do Departamento de Serviços Públicos, Eduardo Jarava.

A passagem subterrânea, localizada entre as ruas Lidgerwood e Antônio Manuel, é uma das principais rotas de pedestres entre as duas regiões e tem grande fluxo diário. Mesmo com rondas da Guarda Municipal, o local é alvo recorrente de atos de vandalismo e furtos, o que acaba provocando interdições frequentes e transtornos à população.

Histórico