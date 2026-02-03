O percentual de estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública e foram aprovados na Unicamp voltou a crescer no ingresso de 2026. Segundo dados divulgados pela Comvest, 49,5% dos convocados na primeira chamada vieram de escolas públicas, contra 46% em 2025. O índice representa 1.781 estudantes de um total de 3.600 aprovados.

Os números consideram todas as modalidades de acesso à graduação: Vestibular Unicamp, Enem-Unicamp, ProFis, Vestibular Indígena e Vagas Olímpicas.

Também houve leve aumento no percentual de estudantes pretos, pardos e indígenas, que passou de 35,4% em 2025 para 35,7% em 2026, o equivalente a 1.285 aprovados. Já o grupo de candidatos isentos da taxa de inscrição, indicador associado a maior vulnerabilidade socioeconômica, manteve-se estável em 12% dos convocados (442 estudantes), percentual muito próximo ao do ano anterior.