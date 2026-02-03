A Secretaria de Saúde de Campinas reforçou as orientações de prevenção à leptospirose, hepatite A e outras doenças transmitidas pela água durante o período chuvoso. Segundo a pasta, tempestades severas comuns no verão, até o fim de março, aumentam o risco de contaminação em situações de alagamentos e inundações de córregos.

De acordo com a Saúde, água de enchente pode estar contaminada por urina de roedores, esgoto e outros agentes infecciosos, o que representa risco para pessoas que tenham contato direto com esse tipo de ambiente. Em imóveis atingidos, a Prefeitura pode fornecer hipoclorito de sódio para desinfecção, após avaliação da Defesa Civil, que deve ser acionada pelo telefone 199.

Leptospirose

Os dados mostram redução gradual no número de casos, mas com registro de óbitos nos últimos anos: