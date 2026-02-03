Uma ocorrência de furto de aparelho celular foi registrada na noite desta segunda-feira (2) dentro do Hospital Ouro Verde, em Campinas. Acionada, a GM (Guarda Municipal) realizou buscas no local, mas não conseguiu localizar o dispositivo.

Segundo a GM, a equipe de guardas foi mobilizada após a vítima perceber o sumiço do aparelho. Os agentes fizeram uma averiguação detalhada nas dependências do hospital e contaram com o apoio de funcionários da unidade nas buscas, que, no entanto, não tiveram sucesso.

Diante do resultado, os guardas municipais orientaram a vítima a registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil da cidade para que o caso possa ser investigado.