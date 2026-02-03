03 de fevereiro de 2026
FEMINICÍDIO

Mulher é assassinada pelo marido em Lindoia; suspeito foi preso

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Ana Paula Perpétuo foi morta com golpes de faca e marretadas após discussão; suspeito confessou o crime em pousada e foi capturado em Campo Limpo Paulista.
Uma mulher de 41 anos foi brutalmente assassinada na madrugada desta segunda-feira (2), em Lindoia. A vítima, identificada como Ana Paula Perpétuo, foi morta com golpes de faca e marretadas pelo próprio marido, José Edson dos Santos, de 63 anos, que foi preso horas depois.

O crime ocorreu na Rua Capitão Benjamin Domingues, na região central da cidade, após uma discussão entre o casal, segundo informações da GCM (Guarda Civil Municipal) de Lindoia. Após o crime, o suspeito fugiu de carro e tentou se esconder em uma pousada no município de Socorro, mas teve a hospedagem negada por funcionários ao relatar o que havia feito.

Ele deixou o local e foi preso mais tarde pela Polícia Militar durante uma abordagem em Campo Limpo Paulista. A localização do homem foi possível graças a imagens da Central de Monitoramento da GCM de Lindoia, que rastrearam seu deslocamento.

As armas utilizadas no feminicídio – uma faca e uma marreta – foram encontradas na casa do casal, ainda com manchas de sangue. O imóvel foi isolado e periciado pela Polícia Científica.

O corpo de Ana Paula foi removido para o Instituto Médico-Legal (IML) de Bragança Paulista, onde passará por exames antes de ser liberado à família. Ana Paula Perpétuo deixa três filhas, sendo a mais nova de 12 anos.

