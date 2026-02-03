Uma mulher de 41 anos foi brutalmente assassinada na madrugada desta segunda-feira (2), em Lindoia. A vítima, identificada como Ana Paula Perpétuo, foi morta com golpes de faca e marretadas pelo próprio marido, José Edson dos Santos, de 63 anos, que foi preso horas depois.

O crime ocorreu na Rua Capitão Benjamin Domingues, na região central da cidade, após uma discussão entre o casal, segundo informações da GCM (Guarda Civil Municipal) de Lindoia. Após o crime, o suspeito fugiu de carro e tentou se esconder em uma pousada no município de Socorro, mas teve a hospedagem negada por funcionários ao relatar o que havia feito.

Ele deixou o local e foi preso mais tarde pela Polícia Militar durante uma abordagem em Campo Limpo Paulista. A localização do homem foi possível graças a imagens da Central de Monitoramento da GCM de Lindoia, que rastrearam seu deslocamento.