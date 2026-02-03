A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) interditará totalmente, por quatro dias, um trecho da avenida Nelson Ferreira de Souza, no Jardim Florence, distrito do Campo Grande. A ação, que começa nesta terça-feira (03) e segue até sexta-feira (06), é necessária para a execução de um reparo em emissário de esgoto pela Sanasa.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O fechamento ao tráfego de veículos ocorrerá diariamente, das 8h30 às 16h, na altura do número 254 da avenida, ao lado da Lagoa do Nelson. A via ficará bloqueada entre a praça Professora Mercedes Maria Paulino e a avenida Camucim.
Desvios estabelecidos
Para minimizar os impactos, a Emdec programou dois desvios durante o período das obras:
Sentido Vida Nova: O tráfego será direcionado a partir da praça Professora Mercedes Maria Paulino (por uma rua de terra), seguindo pelas ruas Theresinha de Arruda Serra von Zuben e José Roberto da Silva Quitério, até retomar a avenida Camucim.
Sentido Jardim Florence: O desvio será feito pela rua José Sebastião Napoli, passando pela praça Professora Mercedes Maria Paulino, com retomada na avenida Nelson Ferreira de Souza.
Agentes de Mobilidade Urbana estarão no local para implementar os bloqueios e monitorar a circulação. A Emdec ressalta que o cronograma de obras pode sofrer alterações devido às condições climáticas.