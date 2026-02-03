03 de fevereiro de 2026
Bloqueio total: Avenida no Campo Grande fecha para obras

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Interdição total avenida Nelson Ferreira de Souza, das 8h30 às 16h, é necessária para reparo em emissário de esgoto; Emdec estabelece desvios para o trânsito.
A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) interditará totalmente, por quatro dias, um trecho da avenida Nelson Ferreira de Souza, no Jardim Florence, distrito do Campo Grande. A ação, que começa nesta terça-feira (03) e segue até sexta-feira (06), é necessária para a execução de um reparo em emissário de esgoto pela Sanasa.

  Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O fechamento ao tráfego de veículos ocorrerá diariamente, das 8h30 às 16h, na altura do número 254 da avenida, ao lado da Lagoa do Nelson. A via ficará bloqueada entre a praça Professora Mercedes Maria Paulino e a avenida Camucim.

Desvios estabelecidos

Para minimizar os impactos, a Emdec programou dois desvios durante o período das obras:

Sentido Vida Nova: O tráfego será direcionado a partir da praça Professora Mercedes Maria Paulino (por uma rua de terra), seguindo pelas ruas Theresinha de Arruda Serra von Zuben e José Roberto da Silva Quitério, até retomar a avenida Camucim.

  • Sentido Jardim Florence: O desvio será feito pela rua José Sebastião Napoli, passando pela praça Professora Mercedes Maria Paulino, com retomada na avenida Nelson Ferreira de Souza.

    • Agentes de Mobilidade Urbana estarão no local para implementar os bloqueios e monitorar a circulação. A Emdec ressalta que o cronograma de obras pode sofrer alterações devido às condições climáticas.

