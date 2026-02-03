A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) interditará totalmente, por quatro dias, um trecho da avenida Nelson Ferreira de Souza, no Jardim Florence, distrito do Campo Grande. A ação, que começa nesta terça-feira (03) e segue até sexta-feira (06), é necessária para a execução de um reparo em emissário de esgoto pela Sanasa.

O fechamento ao tráfego de veículos ocorrerá diariamente, das 8h30 às 16h, na altura do número 254 da avenida, ao lado da Lagoa do Nelson. A via ficará bloqueada entre a praça Professora Mercedes Maria Paulino e a avenida Camucim.

Desvios estabelecidos

Para minimizar os impactos, a Emdec programou dois desvios durante o período das obras: