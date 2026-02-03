Um desentendimento familiar terminou em tentativa de homicídio e uma intensa perseguição na cidade de Socorro. Na segunda-feira (02), a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo em uma residência.

Um dos envolvidos efetuou tiros contra a casa e contra uma mulher, que foi atingida no pescoço. A vítima foi socorrida às pressas e permanece em observação médica. O projétil ainda está alojado, e ela aguarda um procedimento cirúrgico para sua remoção.

Perseguição e Captura

Imediatamente após o crime, as equipes da GCM iniciaram uma operação para localizar o suspeito, que tentou fugir trocando de veículo. Ele deixou o local inicialmente em uma van, que foi rapidamente localizada pelos agentes. A perseguição continuou até que outra equipe o identificou dentro de um carro modelo Fox.