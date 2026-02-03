03 de fevereiro de 2026
SOCORRO

Homem atira em esposa e é preso após perseguição

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Guarda Civil Municipal apreendeu duas armas, munições e dinheiro; vítima segue hospitalizada com projétil alojado.
Um desentendimento familiar terminou em tentativa de homicídio e uma intensa perseguição na cidade de Socorro. Na segunda-feira (02), a GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo em uma residência.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Um dos envolvidos efetuou tiros contra a casa e contra uma mulher, que foi atingida no pescoço. A vítima foi socorrida às pressas e permanece em observação médica. O projétil ainda está alojado, e ela aguarda um procedimento cirúrgico para sua remoção.

Perseguição e Captura

Imediatamente após o crime, as equipes da GCM iniciaram uma operação para localizar o suspeito, que tentou fugir trocando de veículo. Ele deixou o local inicialmente em uma van, que foi rapidamente localizada pelos agentes. A perseguição continuou até que outra equipe o identificou dentro de um carro modelo Fox.

A abordagem final foi realizada pela equipe Romo (Ronda Ostensiva com Motocicletas), que conseguiu imobilizar o homem. Durante a ação, foram apreendidos dois revólveres (um calibre .38 com numeração raspada e outro calibre .32), diversas munições e uma quantia em dinheiro.

O suspeito e todo o material apreendido foram apresentados no Plantão Policial de Serra Negra e colocados à disposição da Justiça.

