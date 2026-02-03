03 de fevereiro de 2026
HORROR

Homem é preso em bar após tentar queimar esposa viva com gasolina

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vítima de 66 anos foi agredida com socos e chutes antes de ter combustível despejado pelo corpo; vizinhos intervieram em Engenheiro Coelho.
Um homem de 51 anos foi preso em flagrante no último sábado (31) em Engenheiro Coelho, após cometer uma sequência de agressões extremas contra sua companheira, de 66 anos. O caso, classificado pela polícia como de extrema violência, ocorreu no bairro Jardim São Paulo.

De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, o agressor iniciou os ataques com violência física, desferindo socos na cabeça, tapas no rosto e chutes no abdômen da idosa. A situação, no entanto, escalou para um nível ainda mais alarmante: o homem pegou um galão de combustível, aparentemente gasolina, e despejou o líquido no corpo da mulher. Em seguida, ele ameaçou atear fogo nela.

Intervenção e Prisão

A tragédia foi interrompida pela intervenção de vizinhos, que ouviram a confusão e acorreram ao local, impedindo que a ameaça de incêndio se concretizasse.

Alertados, os policiais militares iniciaram buscas pelo suspeito e o localizaram em um bar da região. Durante a abordagem, o homem ofereceu resistência e precisou ser contido pelos agentes para ser algemado.

Ele foi conduzido à delegacia e autuado pelos crimes de violência doméstica e ameaça, permanecendo à disposição da Justiça. A vítima recebeu o atendimento médico necessário após o trauma.

