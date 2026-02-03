Um homem de 51 anos foi preso em flagrante no último sábado (31) em Engenheiro Coelho, após cometer uma sequência de agressões extremas contra sua companheira, de 66 anos. O caso, classificado pela polícia como de extrema violência, ocorreu no bairro Jardim São Paulo.

De acordo com o relato da vítima à Polícia Militar, o agressor iniciou os ataques com violência física, desferindo socos na cabeça, tapas no rosto e chutes no abdômen da idosa. A situação, no entanto, escalou para um nível ainda mais alarmante: o homem pegou um galão de combustível, aparentemente gasolina, e despejou o líquido no corpo da mulher. Em seguida, ele ameaçou atear fogo nela.

Intervenção e Prisão

A tragédia foi interrompida pela intervenção de vizinhos, que ouviram a confusão e acorreram ao local, impedindo que a ameaça de incêndio se concretizasse.