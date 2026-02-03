Um homem foi preso em flagrante na noite de domingo (1°) em Itapira, acusado de ameaças, danos ao patrimônio e violência psicológica contra sua ex-companheira. A ação ocorreu por volta das 19h30, na Rua Zaira Marcatti Menatti.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a vítima relatar que o suspeito teria pulado o muro de sua residência. No local, os policiais encontraram a janela com a grade quebrada e a placa do carro da mulher danificada.

Extorsão e Ameaças

A vítima afirmou à polícia que o homem, sob efeito de álcool, vem fazendo ameaças constantes contra sua vida. Entre as intimidações, estaria a promessa de atear fogo em seu veículo. "Ele disse que só sairia dali depois que recebesse uma quantia em dinheiro que acredita estar comigo", relatou a mulher, que também mencionou o histórico de uso de drogas e álcool por parte do agressor.