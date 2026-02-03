03 de fevereiro de 2026
SÉRIE DE ATAQUES

Suspeito agride mulher, enteada e fere homem antes de ser preso

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Caso foi atendido pela Polícia Militar
Caso foi atendido pela Polícia Militar

Um homem foi preso pela Polícia Militar em Itapira, após tentar matar a esposa a facadas e esfaquear um terceiro. A prisão em flagrante ocorreu após buscas policiais que localizaram o suspeito com a arma do crime, que ainda apresentava vestígios de sangue.

A ação policial começou após um chamado para uma briga em um bar. Segundo as primeiras informações, um homem armado com uma faca teria agredido a própria esposa e sua enteada antes de esfaquear outro homem. Após o ataque, o agressor perseguiu a mulher com a faca, ameaçando matá-la, e fugiu do local em uma motocicleta.

Investigação e Captura

A investigação avançou a partir da placa da motocicleta usada na fuga e de informações prestadas pela vítima esfaqueada, que foi atendida no Hospital Municipal de Itapira. Após buscas iniciais, novas pistas levaram os policiais até as proximidades da empresa onde o suspeito trabalha.

No local, o homem foi localizado, abordado e reconhecido. Durante a revista, os militares encontraram dentro de sua mochila a faca utilizada nos crimes. Diante da evidência, o homem confessou espontaneamente a autoria das agressões.

Ele foi preso em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio, tentativa de feminicídio, agressão contra mulher e dano. O caso segue agora para as delegacias especializadas, e o acusado permanece à disposição da Justiça.

