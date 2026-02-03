Nos próximos dois dias, os moradores da RMC (Região Metropolitana de Campinas) devem manter guarda-chuvas por perto. O tempo segue instável nesta terça-feira (3) e na quarta-feira, com previsão de chuva persistente ao longo de todo o período.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O maior risco de tempestades isoladas, com possibilidade de rajadas de vento e raios, está previsto para esta terça-feira. Apesar disso, os meteorologistas indicam que os volumes acumulados de precipitação não devem ser extremos, ficando dentro da média histórica para o período.

As temperaturas devem ficar abaixo dos 25°C durante os dois dias, com máximas variando entre 23°C e 25°C — clima considerado ameno para a época. Na terça, os ventos podem soprar com intensidade moderada, exigindo atenção com objetos soltos e na circulação por áreas com árvores.