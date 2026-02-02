A Corregedoria da Câmara Municipal de Campinas concluiu a apuração administrativa envolvendo o vereador Otto Alejandro (PL) e protocolou um Projeto de Resolução que prevê suspensão temporária do exercício do mandato por 45 dias, com prejuízo dos vencimentos.
A medida disciplinar foi proposta após a caracterização de infração ética e disciplinar, conforme o Código de Ética Parlamentar da Casa. A investigação teve início a partir de uma representação apresentada por seis parlamentares, na condição de eleitores, que atribuíram ao vereador condutas públicas com repercussão institucional, consideradas incompatíveis com os deveres do mandato.
O Projeto de Resolução da Corregedoria será analisado em conjunto com o relatório final da Comissão Processante, que anteriormente havia recomendado o arquivamento das investigações. Ambos os documentos estão previstos para votação em plenário nesta quarta-feira, 4 de fevereiro.
Para que a suspensão seja aplicada, o Projeto de Resolução precisa do voto favorável de dois terços dos vereadores. Já o relatório da Comissão Processante será ratificado caso obtenha maioria simples dos parlamentares presentes na sessão.
Com a inclusão dos dois pareceres na pauta, o plenário da Câmara deverá decidir se acolhe a punição administrativa proposta pela Corregedoria ou se confirma o arquivamento sugerido pela Comissão Processante, encerrando formalmente o caso no âmbito legislativo.
Caso Otto Alejandro chega ao plenário
O caso envolvendo o vereador Otto Alejandro (PL) entra em sua fase decisiva nesta semana na Câmara Municipal de Campinas, após meses de apuração interna, repercussão política e análise judicial. O plenário irá decidir se acolhe o arquivamento proposto pela Comissão Processante ou se aplica a punição administrativa sugerida pela Corregedoria, que propôs suspensão do mandato por 45 dias, com perda de vencimentos.
A apuração teve início a partir de uma denúncia de suposta violência doméstica - caso arquivado pela Justiça - e episódios registrados em vídeo e amplamente divulgados, nos quais o vereador aparece em situações de confronto verbal com trabalhadores e agentes públicos, com repercussão institucional para o Legislativo.
Entre os episódios analisados estão uma discussão com uma funcionária de portaria e uma abordagem envolvendo Guardas Municipais durante fiscalização em um estabelecimento, ocorrências que passaram a ser examinadas sob a ótica administrativa e ética, independentemente da esfera criminal.
A partir dessas acusações, a Câmara instaurou Comissão Processante (CP) para apurar eventual quebra de decoro. Paralelamente, procedimentos judiciais foram abertos para apurar possíveis crimes relacionados aos fatos. Ao longo do processo, o vereador apresentou defesa e negou irregularidades.
No campo judicial, as ações criminais foram encerradas sem condenação. Já no âmbito legislativo, a Comissão Processante concluiu seus trabalhos recomendando o arquivamento do pedido de cassação, alegando que a suposta vítima de violência doméstica se retratou e retirou a acusação. Por 2 votos a 1, a CP teve o entendimento de que não haveria elementos suficientes para a penalidade máxima.
Os casos permaneceram em análise na Corregedoria da Câmara, que avaliou a conduta do vereador sob critérios estritamente administrativos. A Câmara não divulgou qual das ocorrências pesaram para o pedido de punição, mas ao final da apuração, a Corregedoria entendeu que houve infração ética e disciplinar e protocolou um Projeto de Resolução propondo suspensão do exercício do mandato por 45 dias, com prejuízo salarial.