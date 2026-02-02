A Corregedoria da Câmara Municipal de Campinas concluiu a apuração administrativa envolvendo o vereador Otto Alejandro (PL) e protocolou um Projeto de Resolução que prevê suspensão temporária do exercício do mandato por 45 dias, com prejuízo dos vencimentos.

A medida disciplinar foi proposta após a caracterização de infração ética e disciplinar, conforme o Código de Ética Parlamentar da Casa. A investigação teve início a partir de uma representação apresentada por seis parlamentares, na condição de eleitores, que atribuíram ao vereador condutas públicas com repercussão institucional, consideradas incompatíveis com os deveres do mandato.

O Projeto de Resolução da Corregedoria será analisado em conjunto com o relatório final da Comissão Processante, que anteriormente havia recomendado o arquivamento das investigações. Ambos os documentos estão previstos para votação em plenário nesta quarta-feira, 4 de fevereiro.