Campinas iniciou nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, uma estratégia ampliada de vacinação contra sarampo e febre amarela, que segue até sábado, 7, data marcada como Dia D da mobilização. Além dos Centros de Saúde, a aplicação dos imunizantes ocorre em terminais de ônibus e supermercados, com o objetivo de facilitar o acesso da população.
A vacinação extramuros acontece entre 3 e 7 de fevereiro. Além das doses contra sarampo, caxumba e rubéola (SCR) e febre amarela, a ação permite a atualização da caderneta vacinal com imunizantes do calendário regular, incluindo catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatite A e B, meningites C e ACWY, pneumocócica, poliomielite, rotavírus e gripe.
Segundo a enfermeira do Programa Municipal de Imunização, Cíntia Bastos, o período exige atenção redobrada. “O retorno das férias e a proximidade do Carnaval aumentam a circulação de pessoas e as aglomerações, favorecendo a transmissão de doenças. Atualizar a caderneta é fundamental para proteger a população”, destacou.
Para receber as vacinas, é necessário apresentar documento com foto e, se disponível, a caderneta de vacinação. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos responsáveis ou portar autorização.
Cobertura vacinal e público-alvo
Em 2025, Campinas atingiu 98,91% de cobertura na primeira dose da tríplice viral, 92,16% na segunda dose e 79,49% para febre amarela.
A vacina SCR é aplicada em duas doses em crianças de 12 a 15 meses. Pessoas que nunca foram vacinadas devem receber duas doses até os 29 anos ou uma dose entre 30 e 59 anos.
Já a vacina contra febre amarela é aplicada em duas doses para crianças até 4 anos. A partir dos 5 anos, é indicada dose única para quem nunca foi imunizado.
Locais de vacinação fora dos Centros de Saúde
Terça-feira (3)
Das 9h às 16h – Supermercado Savegnago (Av. Jorge Tibiriçá, 139 – Vila Joaquim Inácio)
Quarta-feira (4)
Das 9h às 16h – Supermercado GoodBom (Av. Almeida Garret, 1881 – Parque Taquaral)
Quinta-feira (5)
Das 7h às 19h – Terminal Barão Geraldo (Rua Alzira de Aguiar Aranha, s/n – Jardim Santa Genebra II)
Das 9h às 16h – Supermercado PagueMenos (Av. Baden Powell, 2026 – Jardim Nova Europa)
Sexta-feira (6)
Das 15h às 19h – Atacadão (Av. Ruy Rodriguez, 3100 – Jardim Yeda)
Sábado (7) – Dia D
Das 9h às 16h – Supermercado PagueMenos (Av. John Boyd Dunlop, 8930 – Jardim Satélite Íris)
Os Centros de Saúde que abrem aos sábados também participam do Dia D.
Os endereços e horários das unidades podem ser consultados em:
https://campinas.sp.gov.br/sites/vacina/locais-e-horarios-de-vacinacao