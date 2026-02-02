Campinas iniciou nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, uma estratégia ampliada de vacinação contra sarampo e febre amarela, que segue até sábado, 7, data marcada como Dia D da mobilização. Além dos Centros de Saúde, a aplicação dos imunizantes ocorre em terminais de ônibus e supermercados, com o objetivo de facilitar o acesso da população.

A vacinação extramuros acontece entre 3 e 7 de fevereiro. Além das doses contra sarampo, caxumba e rubéola (SCR) e febre amarela, a ação permite a atualização da caderneta vacinal com imunizantes do calendário regular, incluindo catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatite A e B, meningites C e ACWY, pneumocócica, poliomielite, rotavírus e gripe.

Segundo a enfermeira do Programa Municipal de Imunização, Cíntia Bastos, o período exige atenção redobrada. “O retorno das férias e a proximidade do Carnaval aumentam a circulação de pessoas e as aglomerações, favorecendo a transmissão de doenças. Atualizar a caderneta é fundamental para proteger a população”, destacou.