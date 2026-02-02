03 de fevereiro de 2026
IMUNIZAÇÃO

Campinas vacina contra sarampo e febre amarela em terminais

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMC
Estratégia segue até sábado, 7, com Dia D e vacinação também em terminais e supermercados.

Campinas iniciou nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, uma estratégia ampliada de vacinação contra sarampo e febre amarela, que segue até sábado, 7, data marcada como Dia D da mobilização. Além dos Centros de Saúde, a aplicação dos imunizantes ocorre em terminais de ônibus e supermercados, com o objetivo de facilitar o acesso da população.

A vacinação extramuros acontece entre 3 e 7 de fevereiro. Além das doses contra sarampo, caxumba e rubéola (SCR) e febre amarela, a ação permite a atualização da caderneta vacinal com imunizantes do calendário regular, incluindo catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatite A e B, meningites C e ACWY, pneumocócica, poliomielite, rotavírus e gripe.

Segundo a enfermeira do Programa Municipal de Imunização, Cíntia Bastos, o período exige atenção redobrada. “O retorno das férias e a proximidade do Carnaval aumentam a circulação de pessoas e as aglomerações, favorecendo a transmissão de doenças. Atualizar a caderneta é fundamental para proteger a população”, destacou.

Para receber as vacinas, é necessário apresentar documento com foto e, se disponível, a caderneta de vacinação. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos responsáveis ou portar autorização.

Cobertura vacinal e público-alvo

Em 2025, Campinas atingiu 98,91% de cobertura na primeira dose da tríplice viral, 92,16% na segunda dose e 79,49% para febre amarela.

A vacina SCR é aplicada em duas doses em crianças de 12 a 15 meses. Pessoas que nunca foram vacinadas devem receber duas doses até os 29 anos ou uma dose entre 30 e 59 anos.

Já a vacina contra febre amarela é aplicada em duas doses para crianças até 4 anos. A partir dos 5 anos, é indicada dose única para quem nunca foi imunizado.

Locais de vacinação fora dos Centros de Saúde

Terça-feira (3)
Das 9h às 16h – Supermercado Savegnago (Av. Jorge Tibiriçá, 139 – Vila Joaquim Inácio)

Quarta-feira (4)
Das 9h às 16h – Supermercado GoodBom (Av. Almeida Garret, 1881 – Parque Taquaral)

Quinta-feira (5)
Das 7h às 19h – Terminal Barão Geraldo (Rua Alzira de Aguiar Aranha, s/n – Jardim Santa Genebra II)
Das 9h às 16h – Supermercado PagueMenos (Av. Baden Powell, 2026 – Jardim Nova Europa)

Sexta-feira (6)
Das 15h às 19h – Atacadão (Av. Ruy Rodriguez, 3100 – Jardim Yeda)

Sábado (7) – Dia D
Das 9h às 16h – Supermercado PagueMenos (Av. John Boyd Dunlop, 8930 – Jardim Satélite Íris)

Os Centros de Saúde que abrem aos sábados também participam do Dia D.

Os endereços e horários das unidades podem ser consultados em:
https://campinas.sp.gov.br/sites/vacina/locais-e-horarios-de-vacinacao

