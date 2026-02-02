Janeiro terminou com chuva abaixo da média histórica em Campinas, repetindo um padrão que já se mantém pelo terceiro ano consecutivo. Ao longo do mês, foram registrados 236 milímetros de precipitação, enquanto a média esperada para o período é de 271 milímetros, segundo dados meteorológicos.

O comportamento se repete em anos recentes. Em 2024, janeiro fechou com 233 milímetros, e em 2025, o acumulado foi ainda menor, com 192 milímetros, reforçando a sequência de meses mais secos do que o normal no início do ano.

Além da chuva abaixo do padrão, as temperaturas se mantiveram elevadas. A média mensal ficou em 25 °C, considerando mínimas e máximas, com pico de 33,9 °C registrado ao longo do mês, o que contribuiu para maior evaporação e menor retenção de água no solo.