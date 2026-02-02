03 de fevereiro de 2026
DEU PANE

Apagão na Câmara: Chuva atinge gerador e ameaça 1ª sessão do ano

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/CMC
Falha elétrica causada pelas chuvas atinge sistemas da Casa justamente no dia de retomada das sessões ordinárias de 2026.
Câmara Municipal de Campinas enfrenta problemas técnicos nesta segunda-feira (2), dia marcado para a retomada das sessões ordinárias de 2026 após o recesso parlamentar. As falhas foram provocadas pelas fortes chuvas registradas no domingo (1º), que atingiram a cabine de energia e o gerador do Legislativo, interrompendo o fornecimento de energia elétrica e os serviços de internet na Casa.

A situação foi comunicada logo no início da manhã aos vereadores por meio de mensagem enviada aos assessores parlamentares. No texto, a administração informa que as equipes técnicas já estão mobilizadas para restabelecer os sistemas e que a Câmara permanece em regime de atenção ao longo de todo o dia.

Segundo a comunicação interna, os esforços estão concentrados principalmente em viabilizar a realização da primeira reunião ordinária do ano, prevista para esta segunda-feira à noite. A Casa informou ainda que novas atualizações serão repassadas assim que houver avanço na normalização dos serviços.

O problema técnico ocorre em um dia simbólico para o Legislativo campineiro, que retorna aos trabalhos após um recesso marcado por debates e pendências políticas herdadas de 2025. A sessão de retomada é aguardada tanto pelo conteúdo da pauta quanto pelo ambiente político de reabertura dos trabalhos.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre eventual adiamento ou alteração no formato da reunião. A expectativa é que, com a recuperação do sistema elétrico e da conexão, a sessão seja mantida conforme o calendário oficial, ainda que com ajustes operacionais, se necessário.

Posicionamento da Câmara

Em razão das fortes chuvas registradas ontem, houve um problema na cabine de energia e no gerador da Câmara Municipal, o que ocasionou a interrupção do fornecimento de energia elétrica e dos serviços de internet.

As equipes técnicas já estão mobilizadas e seguem trabalhando para restabelecer o funcionamento dos sistemas.

A Câmara permanecerá mobilizada ao longo de todo o dia, inclusive com foco na viabilização da realização da reunião ordinária prevista para hoje.

Assim que houver novas atualizações, todos serão informados.

Agradecemos a compreensão.

