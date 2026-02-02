A Câmara Municipal de Campinas enfrenta problemas técnicos nesta segunda-feira (2), dia marcado para a retomada das sessões ordinárias de 2026 após o recesso parlamentar. As falhas foram provocadas pelas fortes chuvas registradas no domingo (1º), que atingiram a cabine de energia e o gerador do Legislativo, interrompendo o fornecimento de energia elétrica e os serviços de internet na Casa.

A situação foi comunicada logo no início da manhã aos vereadores por meio de mensagem enviada aos assessores parlamentares. No texto, a administração informa que as equipes técnicas já estão mobilizadas para restabelecer os sistemas e que a Câmara permanece em regime de atenção ao longo de todo o dia.

Segundo a comunicação interna, os esforços estão concentrados principalmente em viabilizar a realização da primeira reunião ordinária do ano, prevista para esta segunda-feira à noite. A Casa informou ainda que novas atualizações serão repassadas assim que houver avanço na normalização dos serviços.