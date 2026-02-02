A Câmara Municipal de Campinas enfrenta problemas técnicos nesta segunda-feira (2), dia marcado para a retomada das sessões ordinárias de 2026 após o recesso parlamentar. As falhas foram provocadas pelas fortes chuvas registradas no domingo (1º), que atingiram a cabine de energia e o gerador do Legislativo, interrompendo o fornecimento de energia elétrica e os serviços de internet na Casa.
A situação foi comunicada logo no início da manhã aos vereadores por meio de mensagem enviada aos assessores parlamentares. No texto, a administração informa que as equipes técnicas já estão mobilizadas para restabelecer os sistemas e que a Câmara permanece em regime de atenção ao longo de todo o dia.
Segundo a comunicação interna, os esforços estão concentrados principalmente em viabilizar a realização da primeira reunião ordinária do ano, prevista para esta segunda-feira à noite. A Casa informou ainda que novas atualizações serão repassadas assim que houver avanço na normalização dos serviços.
O problema técnico ocorre em um dia simbólico para o Legislativo campineiro, que retorna aos trabalhos após um recesso marcado por debates e pendências políticas herdadas de 2025. A sessão de retomada é aguardada tanto pelo conteúdo da pauta quanto pelo ambiente político de reabertura dos trabalhos.
Até o momento, não há confirmação oficial sobre eventual adiamento ou alteração no formato da reunião. A expectativa é que, com a recuperação do sistema elétrico e da conexão, a sessão seja mantida conforme o calendário oficial, ainda que com ajustes operacionais, se necessário.
