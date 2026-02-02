A primeira semana de fevereiro em Campinas e na região metropolitana começa com tempo instável e alerta para chuvas frequentes. A previsão indica dias com sol entre nuvens, calor moderado e panorama favorável à formação de pancadas de chuva ao longo da semana.

Nesta segunda-feira, o dia começa com aberturas de sol, mas o tempo fecha ao longo das horas. Há expectativa de chuvas ao longo do dia e também à noite, com acumulados elevados, chegando próximo aos 20 milímetros.

As temperaturas sobem menos, com máxima em torno dos 26 graus, e a sensação é de tempo úmido e abafado. A instabilidade não se restringe a hoje.