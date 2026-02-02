Dois tratores foram recuperados no último sábado (31) após uma ação conjunta das Guardas Municipais de Holambra e Jaguariúna, com o apoio da Polícia Militar. Os veículos, que haviam sido furtados horas antes, foram localizados na Fazenda Bela Vista, na zona rural de Jaguariúna, e já foram devolvidos ao proprietário.

O crime foi registrado por volta das 23h15 da sexta-feira. De acordo com as informações policiais, os tratores seguiram em direção a Holambra por estradas de terra. Assim que o alerta foi emitido, as equipes de segurança iniciaram um patrulhamento estratégico por toda a malha rural da região.

Cerco Policial

Durante a varredura, os guardas avistaram os dois veículos trafegando no sentido contrário da via. Ao notarem a aproximação da viatura, os condutores abandonaram os tratores e fugiram a pé para o interior de uma mata fechada.