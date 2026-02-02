Um bombeiro civil de 27 anos foi preso em flagrante, acusado de agredir fisicamente e ameaçar de morte sua companheira, de 46 anos. O crime ocorreu no bairro Frutal, em Valinhos.

De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), que atendeu a ocorrência, o homem confessou a agressão quando abordado pelos agentes. A vítima apresentava visíveis marcas de violência no rosto, nos olhos, no pescoço, nos braços e nas pernas.

O acusado foi conduzido ao plantão da Polícia Civil, onde teve a prisão em flagrante ratificada pelo delegado. Ele responderá pelos crimes de lesão corporal e ameaça, enquadrados na Lei Maria da Penha.