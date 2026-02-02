Um homem foi preso após desacatar e resistir a policiais militares que o abordavam por passear com um cachorro da raça pitbull sem os equipamentos de segurança obrigatórios, em Jaguariúna. O caso ocorreu no bairro Santo Antônio do Jardim.

A ação policial teve início a partir de denúncias recebidas pela corporação sobre um indivíduo que circulava com o animal sem focinheira e sem coleira, prática que fere a legislação municipal e estadual sobre a guarda de animais potencialmente perigosos. Durante o patrulhamento, a guarnição localizou o suspeito e iniciou um diálogo para orientá-lo sobre a infração.

Discussão e agressão

No entanto, o homem não acatou as explicações. Segundo a PM, ele iniciou uma discussão acalorada e passou a dirigir ofensas aos militares. Diante do crime de desacato, os policiais anunciaram a prisão. No momento da condução, o homem reagiu e partiu para a agressão física, o que obrigou a equipe a utilizar força moderada para contê-lo e algemá-lo.