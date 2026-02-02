O município de Mogi Mirim terá de fornecer transporte público adequado e seguro para todos os pacientes que dependam do serviço para chegar a consultas e tratamentos de saúde. A obrigação foi mantida após a Justiça negar, na última quarta-feira (28), um recurso apresentado pela Prefeitura.

Além de garantir a disponibilidade dos veículos, a sentença também determina que a administração municipal realize manutenção periódica na frota, assegurando condições mínimas de segurança, higiene e trafegabilidade.

A ação foi movida pelo Ministério Público após um inquérito civil constatar falhas graves no transporte de pacientes do SUS. Denúncias apontavam tanto a falta de veículos quanto o uso de carros em estado precário, comprometendo a segurança de usuários e servidores. O Conselho Municipal de Saúde confirmou a precariedade, destacando que viaturas da área da saúde ficavam longos períodos sem revisão.