Um acidente envolvendo um caminhão-tanque carregado com produto inflamável provocou transtornos e uma grande operação durante o final de semana na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348). O veículo, que transportava mais de 45 mil litros de nafta petroquímica, tombou no quilômetro 122 da pista norte, no trecho de Santa Bárbara d'Oeste.
Segundo informações do 1º Pelotão do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 2h. O caminhão, que seguia no sentido Santa Bárbara d'Oeste a Limeira, saiu da pista e tombou no gramado lateral. O condutor do veículo não sofreu ferimentos.
Princípio de incêndio
Inicialmente, as equipes registraram um pequeno vazamento do produto, mas sem risco imediato de contaminação ambiental, mantendo apenas a faixa da direita bloqueada. Contudo, a situação se agravou drasticamente durante a operação de transbordo da carga para outro veículo: o caminhão teve um princípio de incêndio e acabou sendo consumido pelas chamas.
Por questões de segurança, a Polícia Militar e a concessionária CCR AutoBAn determinaram a interdição total da pista norte no local. O tráfego foi desviado por um retorno no próprio km 122 para evitar riscos aos usuários da via. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para combater o fogo e realizar o rescaldo da área.