Um acidente envolvendo um caminhão-tanque carregado com produto inflamável provocou transtornos e uma grande operação durante o final de semana na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348). O veículo, que transportava mais de 45 mil litros de nafta petroquímica, tombou no quilômetro 122 da pista norte, no trecho de Santa Bárbara d'Oeste.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo informações do 1º Pelotão do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 2h. O caminhão, que seguia no sentido Santa Bárbara d'Oeste a Limeira, saiu da pista e tombou no gramado lateral. O condutor do veículo não sofreu ferimentos.

Princípio de incêndio

Inicialmente, as equipes registraram um pequeno vazamento do produto, mas sem risco imediato de contaminação ambiental, mantendo apenas a faixa da direita bloqueada. Contudo, a situação se agravou drasticamente durante a operação de transbordo da carga para outro veículo: o caminhão teve um princípio de incêndio e acabou sendo consumido pelas chamas.