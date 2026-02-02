Um desentendimento entre motoristas resultou em uma tentativa de homicídio na Rodovia Adauto Campos Dall'Orto (SPA 330-110), em Paulínia. O suspeito foi preso em flagrante após ação da Guarda Civil Municipal.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Uma discussão de trânsito escalou para violência e terminou com um homem esfaqueado no km 2,4 da via. De acordo com informações iniciais, após um desentendimento, um dos motoristas agrediu o outro com uma faca.
Imediatamente após o crime, o suspeito fugiu do local dirigindo um veículo VW Gol. A rápida ação da GCM (Guarda Civil Municipal) de Paulínia, no entanto, levou à sua captura poucas horas depois. Após serem acionados, os agentes iniciaram patrulhamento e consultas a sistemas de monitoramento.
Com a ajuda de uma testemunha, que confirmou a identidade do suspeito por meio de imagens, as equipes localizaram o possível local de trabalho do homem. No estabelecimento, com a autorização do responsável, os guardas encontraram o suspeito. Em depoimento preliminar, ele admitiu o ocorrido, mas alegou legítima defesa.
Segundo sua versão, a vítima teria tentado agredi-lo após um acidente de trânsito e, por conta da diferença física, ele usou uma faca para se proteger. O homem ainda indicou onde estava o carro usado na fuga e a faca utilizada na agressão, que foram apreendidos.
Diante da gravidade dos fatos e das evidências, o suspeito foi conduzido ao Plantão Policial junto com o veículo e a arma do crime. Após análise, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante delito.