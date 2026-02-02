Um desentendimento entre motoristas resultou em uma tentativa de homicídio na Rodovia Adauto Campos Dall'Orto (SPA 330-110), em Paulínia. O suspeito foi preso em flagrante após ação da Guarda Civil Municipal.

Uma discussão de trânsito escalou para violência e terminou com um homem esfaqueado no km 2,4 da via. De acordo com informações iniciais, após um desentendimento, um dos motoristas agrediu o outro com uma faca.

Imediatamente após o crime, o suspeito fugiu do local dirigindo um veículo VW Gol. A rápida ação da GCM (Guarda Civil Municipal) de Paulínia, no entanto, levou à sua captura poucas horas depois. Após serem acionados, os agentes iniciaram patrulhamento e consultas a sistemas de monitoramento.