Um homem procurado pela Justiça foi preso na manhã deste domingo (1°) no bairro Jardim Lúcia, em Campinas. A captura foi realizada pelo 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) durante um patrulhamento tático na área do 47º Batalhão de Polícia Militar (BPM/I).

Durante a abordagem, os policiais constataram que o homem, de 26 anos, não portava nenhum item ilícito no momento. No entanto, ao consultar seus dados no Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), foram localizados dois mandados de prisão em aberto, ambos expedidos pela prática do crime de roubo.

O caso foi levado e registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional de Campinas. O homem foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.