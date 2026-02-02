Um homem condenado por tráfico de drogas e com mandado de prisão em aberto foi capturado pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Jaguariúna na madrugada deste sábado (1º). A prisão ocorreu por volta das 2h, na Avenida dos Ipês, após os agentes notarem uma atitude suspeita.

A ação começou durante um patrulhamento de rotina. Os guardas municipais De Souza e Dias, da viatura 2083, avistaram um homem que, ao perceber a aproximação da viatura, mudou abruptamente de direção, despertando a atenção da equipe.

Diante do comportamento, os agentes realizaram a abordagem e consultaram os sistemas policiais. A checagem confirmou que o indivíduo era procurado pela Justiça. O mandado de prisão foi expedido em um processo no qual ele já havia sido condenado, com trânsito em julgado — ou seja, sem possibilidade de recurso — pelo crime de tráfico de drogas.