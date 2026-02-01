O Bosque Ferdinando Tilli, no Parque Valença 1, na região do Campo Grande, foi reaberto neste domingo, 1º, após ter ficado fechdo nos últimos dois dias devido ao volume de chuvas registrado na região Noroeste de Campinas.

A reabertura ocorreu após a queda no volume de chuva na região. Com isso, todos os parques públicos do município estão abertos neste domingo.

O fechamento temporário seguiu um decreto Municipal que regulamenta a Operação Chuvas de Verão. A norma determina a interdição de parques e bosques quando o acumulado de chuva ultrapassa 80 milímetros em um período de 72 horas.

