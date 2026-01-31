Um homem de 39 anos foi preso em Santa Bárbara d'Oeste, acusado de agredir a própria mãe, de 71 anos, e a filha, de 11, além de ameaçar de morte o pai, de 73 anos. O caso de violência doméstica ocorreu dentro de uma residência no bairro Vila Pântano.

A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada após receber uma denúncia de agressão envolvendo um casal de idosos. Ao chegarem ao local, os agentes descobriram que o suspeito havia empurrado a filha contra a parede, fazendo-a bater a cabeça, sob a justificativa de corrigir o comportamento da criança.

Quando o pai tentou interromper a agressão, foi ameaçado de morte com uma faca. A mãe do agressor, ao defender o marido, também foi empurrada, caiu no chão e sofreu ferimentos nos braços e no tornozelo.

Fuga e captura