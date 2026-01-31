Um homem de 39 anos foi preso em Santa Bárbara d'Oeste, acusado de agredir a própria mãe, de 71 anos, e a filha, de 11, além de ameaçar de morte o pai, de 73 anos. O caso de violência doméstica ocorreu dentro de uma residência no bairro Vila Pântano.
A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada após receber uma denúncia de agressão envolvendo um casal de idosos. Ao chegarem ao local, os agentes descobriram que o suspeito havia empurrado a filha contra a parede, fazendo-a bater a cabeça, sob a justificativa de corrigir o comportamento da criança.
Quando o pai tentou interromper a agressão, foi ameaçado de morte com uma faca. A mãe do agressor, ao defender o marido, também foi empurrada, caiu no chão e sofreu ferimentos nos braços e no tornozelo.
Fuga e captura
O agressor fugiu antes da chegada da Guarda, mas foi localizado ainda no mesmo bairro. Durante a abordagem, os guardas encontraram com ele uma faca, porções de cocaína - que ele afirmou ser para uso próprio - e objetos sem procedência definida.
No momento da prisão, os dois filhos do homem, de 11 e 7 anos, estavam com ele. Segundo relatos colhidos pela corporação, há suspeitas de que as crianças eram frequentemente usadas em furtos a estabelecimentos comerciais. A informação será apurada pela Polícia Civil.
As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico. As crianças ficaram sob os cuidados dos avós e o caso passará a ser acompanhado pelo Conselho Tutelar. O homem foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal, ameaça, maus-tratos e posse de entorpecentes. Ele permanece à disposição da Justiça.