Um trabalhador de serviços de limpeza urbana foi atropelado por um veículo na sexta-feira (30) em Indaiatuba. O acidente aconteceu na Rua Jacob Lyra, no bairro Jardim Morada do Sol, enquanto o funcionário executava suas tarefas na via.

De acordo com informações iniciais, o trabalhador foi socorrido pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Haoc (Hospital Augusto de Oliveira Camargo). Ele apresentava fraturas na região do rosto, incluindo o maxilar e a área ocular, e precisou ser internado para tratamento médico.

O condutor do veículo envolvido não deixou o local. Ele prestou os primeiros auxílios à vítima e aguardou a chegada dos profissionais de saúde e das autoridades.