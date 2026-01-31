02 de fevereiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ACIDENTE

Gari fica ferido ao ser atropelado durante serviço em Indaiatuba

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Indaiatuba
Gari foi atropelado durante o trabalho
Gari foi atropelado durante o trabalho

Um trabalhador de serviços de limpeza urbana foi atropelado por um veículo na sexta-feira (30) em Indaiatuba. O acidente aconteceu na Rua Jacob Lyra, no bairro Jardim Morada do Sol, enquanto o funcionário executava suas tarefas na via.

De acordo com informações iniciais, o trabalhador foi socorrido pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Haoc (Hospital Augusto de Oliveira Camargo). Ele apresentava fraturas na região do rosto, incluindo o maxilar e a área ocular, e precisou ser internado para tratamento médico.

O condutor do veículo envolvido não deixou o local. Ele prestou os primeiros auxílios à vítima e aguardou a chegada dos profissionais de saúde e das autoridades.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência. Agentes da Perícia Científica também compareceram ao local para realizar os levantamentos técnicos padrão em casos do tipo, visando apurar as causas e circunstâncias do acidente.

Comentários

Comentários