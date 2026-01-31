Um homem foi preso após desacatar e resistir a policiais militares que o abordavam por passear com um cachorro da raça pitbull sem os equipamentos de segurança obrigatórios, em Jaguariúna. O caso ocorreu no bairro Santo Antônio do Jardim.
A ação policial teve início a partir de denúncias recebidas pela corporação. Moradores relataram que um indivíduo circulava pelas ruas da região com um pitbull sem focinheira e sem coleira, prática que fere a legislação municipal e estadual sobre a guarda de animais potencialmente perigosos.
Durante um patrulhamento de rotina, uma moradora confirmou a presença do homem e do animal nas condições irregulares. A guarnição localizou o suspeito e iniciou um diálogo para orientá-lo sobre a infração.
No entanto, o homem não acatou as explicações. Ele teria iniciado uma discussão acalorada e passou a dirigir ofensas aos militares. Diante da postura agressiva e do crime desacato, os policiais anunciaram a prisão. No momento da abordagem para a condução, o homem reagiu e partiu para a agressão física, obrigando a equipe a usar a força de forma moderada para contê-lo e algemá-lo.
O cachorro, que segundo os policiais demonstrava comportamento agressivo durante o ocorrido, foi posteriormente entregue à avó do homem preso.
O caso foi registrado pelas autoridades policiais por desacato, resistência à prisão e contravenções penais relacionadas ao descumprimento de regras sobre animais. O detido foi autuado e o processo segue para as análises da Justiça.