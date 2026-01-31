Um homem foi preso após desacatar e resistir a policiais militares que o abordavam por passear com um cachorro da raça pitbull sem os equipamentos de segurança obrigatórios, em Jaguariúna. O caso ocorreu no bairro Santo Antônio do Jardim.

A ação policial teve início a partir de denúncias recebidas pela corporação. Moradores relataram que um indivíduo circulava pelas ruas da região com um pitbull sem focinheira e sem coleira, prática que fere a legislação municipal e estadual sobre a guarda de animais potencialmente perigosos.

Durante um patrulhamento de rotina, uma moradora confirmou a presença do homem e do animal nas condições irregulares. A guarnição localizou o suspeito e iniciou um diálogo para orientá-lo sobre a infração.