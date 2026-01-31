A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu prendeu em flagrante um homem de 37 anos por agredir a mulher no Jardim Guaçuano, na sexta-feira (30). O caso foi registrado como violência doméstica e atendido com base na Lei Maria da Penha.

De acordo com a GCM, os guardas municipais foram acionados por volta das 8h30 e chegaram ao local no momento em que populares já estavam contendo o agressor. A vítima, que sofria agressões físicas, foi socorrida em estado grave e encaminhada à UPA do Jardim Santa Marta.

O marido também apresentava hematomas, mas as testemunhas que intervieram se dispersaram com a chegada das viaturas, o que impediu a identificação de quem o agrediu.