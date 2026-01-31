A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu prendeu em flagrante um homem de 37 anos por agredir a mulher no Jardim Guaçuano, na sexta-feira (30). O caso foi registrado como violência doméstica e atendido com base na Lei Maria da Penha.
De acordo com a GCM, os guardas municipais foram acionados por volta das 8h30 e chegaram ao local no momento em que populares já estavam contendo o agressor. A vítima, que sofria agressões físicas, foi socorrida em estado grave e encaminhada à UPA do Jardim Santa Marta.
O marido também apresentava hematomas, mas as testemunhas que intervieram se dispersaram com a chegada das viaturas, o que impediu a identificação de quem o agrediu.
Após receber atendimento médico, a mulher deixou a UPA, mas foi localizada pouco depois pela GCM e levada à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). Na delegacia, foram apresentados laudo médico e relato de um enfermeiro que confirmaram as lesões sofridas pela vítima.