Fim de semana tem chuva e temperatura amena na região de Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Fim de semana segue com tempo instável na RMC
A RMC (Região Metropolitana de Campinas) terá um fim de semana de tempo instável, com condições que mudam significativamente de um dia para o outro, segundo a previsão.

Neste sábado (31), as condições são mais amenas. A previsão indica apenas chuvas isoladas, com baixa possibilidade de evoluírem para tempestades. O dia será de temperaturas agradáveis, com máximas que não devem ultrapassar os 26°C.

A situação muda no domingo (1º). O tempo volta a ficar instável, com previsão de chuva generalizada ao longo de todo o dia. No período da tarde, há risco de tempestades isoladas. A temperatura máxima será um pouco mais baixa, devendo ficar em torno de 25°C.

