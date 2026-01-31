A Câmara de Campinas retoma as sessões legislativas nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, tentando reencontrar uma suposta “normalidade” depois de um dos anos mais turbulentos de sua história recente. O problema é que 2025 não ficou para trás. Ele retorna junto, senta nas cadeiras do plenário e cobra decisões que foram adiadas, empurradas ou contornadas.

Logo na reabertura, o Legislativo enfrenta um roteiro já conhecido — e, ao que tudo indica, com final previamente escrito: o destino político de Otto Alejandro. A Comissão Processante recomendou o arquivamento do pedido de cassação e, mais recentemente, a Justiça encerrou todos os processos criminais que envolviam o vereador. O ambiente político, que já era pouco propenso à punição máxima, ficou ainda mais confortável para enterrar o caso de vez.

Na prática, a Câmara deve apenas referendar aquilo que todos já sabem. Não há clima para reabrir feridas, tampouco disposição para prolongar um desgaste que atinge não apenas Otto, mas o próprio Legislativo. A tendência é clara: arquivamento em plenário e encerramento formal do episódio.