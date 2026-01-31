A Câmara de Campinas retoma as sessões legislativas nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, tentando reencontrar uma suposta “normalidade” depois de um dos anos mais turbulentos de sua história recente. O problema é que 2025 não ficou para trás. Ele retorna junto, senta nas cadeiras do plenário e cobra decisões que foram adiadas, empurradas ou contornadas.
Logo na reabertura, o Legislativo enfrenta um roteiro já conhecido — e, ao que tudo indica, com final previamente escrito: o destino político de Otto Alejandro. A Comissão Processante recomendou o arquivamento do pedido de cassação e, mais recentemente, a Justiça encerrou todos os processos criminais que envolviam o vereador. O ambiente político, que já era pouco propenso à punição máxima, ficou ainda mais confortável para enterrar o caso de vez.
Na prática, a Câmara deve apenas referendar aquilo que todos já sabem. Não há clima para reabrir feridas, tampouco disposição para prolongar um desgaste que atinge não apenas Otto, mas o próprio Legislativo. A tendência é clara: arquivamento em plenário e encerramento formal do episódio.
Mas nem tudo se resolve com um carimbo.
Mesmo com o fim das investigações criminais, permanece uma zona cinzenta no campo administrativo, concentrada na apuração que corre na Corregedoria da Casa. E é aí que o debate muda de natureza. Não se trata mais de crime, mas de conduta.
Há dois episódios incontornáveis, amplamente conhecidos e documentados em vídeo. No primeiro, o vereador aparece em postura extremamente questionável — para dizer o mínimo — ao discutir com uma trabalhadora de portaria, em um registro constrangedor, marcado por tentativa explícita de intimidação e demonstração de poder. No segundo, Otto é filmado confrontando Guardas Municipais, durante uma averiguação em um bar, fazendo ameaças a cargos e carreiras, como se autoridade pública fosse instrumento de pressão pessoal.
Esses fatos não resultaram em condenações criminais, é verdade. Mas isso não os torna irrelevantes do ponto de vista disciplinar, principalmente o episódio com a GM. O Código de Ética do Legislativo existe justamente para tratar de situações que ferem o decoro, a urbanidade e a imagem institucional da Câmara.
Até aqui, o entendimento predominante entre os vereadores era de que alguma sanção administrativa seria aplicada, ainda que simbólica. Falava-se em suspensão sem remuneração, com dúvida apenas sobre a dosimetria. As decisões recentes da Justiça, porém, esvaziaram esse ímpeto. Politicamente, punir agora pode soar como insistência onde o Judiciário já fechou a porta.
Ainda assim, resiste uma pequena possibilidade. Não de punição exemplar, não de gesto contundente, mas de um “presta atenção” institucional, aplicado pelo conjunto da obra. Algo que permita à Câmara dizer que olhou para os fatos, mesmo sem transformá-los em sentença pesada.
Se isso acontecer, será exceção. A regra, em Campinas, costuma ser virar a página rápido demais.
A reabertura dos trabalhos legislativos, portanto, não marca apenas o início de um novo ano. Marca o teste de maturidade de um Parlamento que saiu de 2025 profundamente desgastado. A pergunta que paira no ar é simples: a Câmara aprendeu algo com o caos recente ou apenas se acostumou a ele?
Na segunda-feira, os vereadores voltam ao plenário. Otto deve sair politicamente preservado. A dúvida é se a instituição sai um pouco mais consciente — ou se seguirá apostando que o esquecimento é sempre a melhor estratégia.
A ver.
Cotas raciais e étnicas em concursos
A Câmara Municipal de Campinas analisa nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, durante a primeira Reunião Ordinária de 2026, um projeto do Executivo que institui reserva de vagas em concursos públicos e processos seletivos municipais como política de ação afirmativa. A proposta estabelece percentuais fixos para ampliar o acesso de grupos historicamente sub-representados ao serviço público.
O Projeto de Lei Complementar nº 133/2025 determina que 30% das vagas abertas em concursos e seleções da administração municipal sejam destinadas a cotas. Desse total, 25% serão reservadas a pessoas pretas ou pardas, 3% a indígenas e 2% a quilombolas. A regra vale tanto para as vagas iniciais dos editais quanto para aquelas que eventualmente forem autorizadas durante o prazo de validade do certame.
Para participar do sistema de reserva, o candidato deverá se autodeclarar no ato da inscrição, seguindo os critérios de raça, cor e etnia adotados pelo IBGE. O projeto prevê que o pedido seja analisado e tenha o resultado — deferido ou indeferido — publicado no Diário Oficial do Município.
O texto também cria mecanismos de verificação da autodeclaração, com possibilidade de análise documental e outros procedimentos de validação, além de direito a recurso administrativo caso o enquadramento do candidato não seja confirmado. A intenção é evitar fraudes e assegurar a efetividade da política pública.
Mesmo inscritos nas cotas, os candidatos continuam concorrendo simultaneamente às vagas da ampla concorrência, desde que atinjam pontuação suficiente. Caso a autodeclaração não seja validada, o candidato permanece disputando pela ampla concorrência, se estiver habilitado.
A proposta alcança toda a estrutura administrativa do município, incluindo administração direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da Prefeitura. Concursos já homologados ou com editais publicados antes da vigência da nova lei não serão afetados.
O projeto revoga a legislação municipal anterior sobre o tema e estabelece que a nova regra tenha validade de dez anos, período após o qual deverá ser reavaliada.
Além das cotas, os vereadores também analisam o Projeto de Lei Complementar nº 134/2025, que cria um marco regulatório único para concursos públicos municipais. O texto define regras gerais como necessidade de autorização formal para abertura do concurso, possibilidade de provas ou provas e títulos, previsão de etapas como avaliação psicológica e curso de formação, prazos de validade e conteúdos mínimos obrigatórios nos editais.
O projeto ainda proíbe concursos destinados exclusivamente à formação de cadastro de reserva e assegura direitos como uso do nome social e condições específicas para candidatas em período de amamentação durante a realização das provas.
A sessão está marcada para as 18h, no Plenário da Câmara Municipal de Campinas.
Amparo não pagará por água do Camanducaia
O prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins, afirmou que não haverá cobrança pelo uso da água do Rio Camanducaia para o município. A declaração foi feita após participação em na última quinta-feira da audiência pública na Prefeitura de Campinas, com representantes do Governo do Estado de São Paulo e da SP Águas, convocada para esclarecer informações que vinham gerando preocupação na região.
O alerta surgiu após circular a informação de que cidades poderiam ser obrigadas a pagar R$ 0,10 por metro cúbico de água captada, caso não aderissem ao programa Universaliza SP, que prevê a concessão dos serviços de água e esgoto à iniciativa privada. Diante disso, Carlos Alberto passou a se manifestar publicamente contra qualquer possibilidade de terceirização do SAAE de Amparo, autarquia que, segundo ele, passou por reestruturação e hoje apresenta situação financeira sólida e superavitária.
Durante a audiência, o prefeito esteve acompanhado do secretário municipal de Governo, Luis Felipe, da superintendente do SAAE, Fernanda Teixeira, e do vereador Flavinho. Segundo Carlos Alberto, ficou claro que municípios que já possuem outorga para captação de água não serão tarifados, caso de Amparo.
“Não se trata de cobrança de quem já tem outorga. Amparo já possui outorgas para retirar água do Rio Camanducaia, em diferentes pontos do município, e quem já tem outorga não vai pagar”, afirmou o prefeito. Ele ressaltou ainda que a isenção também se aplica às renovações dessas autorizações, afastando qualquer risco futuro de cobrança.
O prefeito explicou que a taxa mencionada se refere exclusivamente a um novo sistema de abastecimento, ligado à futura represa prevista para a região. “Vai haver uma licitação para uma empresa que vai administrar a represa e construir adutoras que levarão água a cerca de 27 municípios. Esses municípios, sim, pagarão cerca de 10 centavos por metro cúbico da água da represa”, detalhou.
Outro ponto destacado foi a intenção da Prefeitura de Amparo de buscar compensações financeiras, como royalties, pela exploração da represa dentro do território do município. “Se haverá exploração econômica dentro de Amparo, precisamos discutir uso do solo e compensações. Uma empresa não pode lucrar aqui sem que o município seja remunerado”, disse.
Segundo Carlos Alberto, a legislação municipal atual é antiga e não contempla empreendimentos de grande impacto como uma represa, o que exigirá avaliação técnica e jurídica aprofundada. “Vamos reunir o jurídico da Prefeitura e o SAAE para encontrar mecanismos que valorizem cada metro do território de Amparo”, afirmou.
Ao final, o prefeito buscou tranquilizar a população e relatou o impacto pessoal da informação inicial. “Eu sinceramente nem dormi. Pensar em pagar para tirar água de um rio que usamos há mais de 200 anos não faz sentido. Fiquem tranquilos: Amparo não vai pagar pela água do Rio Camanducaia”, garantiu.
Carlos Alberto também agradeceu o envolvimento dos vereadores, da equipe técnica do SAAE e dos representantes municipais que acompanharam a audiência, destacando que todos atuaram de forma conjunta para defender os interesses do município.
