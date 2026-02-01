A Unicamp deu um passo importante na modernização de sua infraestrutura ao receber os dispositivos de telegestão que vão transformar a iluminação pública do campus de Barão Geraldo. A tecnologia foi entregue oficialmente em cerimônia que marcou o início da implantação de um sistema inteligente, capaz de monitorar, controlar e reduzir o consumo de energia em tempo real.
O projeto é resultado de um convênio entre a Universidade e a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBpar), dentro do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente – Procel Reluz. A execução ficará a cargo da TIM Brasil, vencedora da concorrência pública, em parceria com a empresa desenvolvedora M2M.
Com investimento de R$ 5 milhões, a iniciativa prevê o aterramento de cerca de 1,5 mil postes e a instalação de 2.615 sensores acoplados a luminárias de LED, que passam a operar com controle individualizado. A conclusão das obras está prevista para março.
A tecnologia utilizada, batizada de TIM Smart Lighting, é baseada em Internet das Coisas (IoT) e permitirá uma gestão mais eficiente, segura e automatizada da iluminação do campus. O sistema funcionará por meio da plataforma NOX Manager, que possibilita o acompanhamento remoto do funcionamento das luminárias e a medição do consumo energético em tempo real. O contrato também inclui manutenção dos equipamentos e serviços de comunicação com a nuvem por dez anos.
Além da iluminação, o projeto incorpora um caráter experimental. As empresas parceiras doaram oito sensores adicionais voltados a soluções de cidades inteligentes, entre eles cinco radares para contagem de veículos, uma câmera de alta definição, um sensor de qualidade do ar e outro de ruído. Esses equipamentos serão instalados em pontos estratégicos do campus e testados no laboratório de energias renováveis e eficiência energética, atualmente em construção.
Hoje, a iluminação do campus ainda utiliza lâmpadas de vapor de sódio, responsáveis por cerca de 6% do consumo energético total da Unicamp. Segundo o coordenador do programa Campus Sustentável, Luiz Carlos Silva, a substituição por LED deve gerar uma redução imediata de até 70% no consumo, o que representa uma economia estimada em R$ 1 milhão por ano. O valor se soma a cerca de R$ 15 milhões economizados anualmente com outros projetos de eficiência energética já implantados na Universidade.
Pelo porte equivalente ao de uma cidade com cerca de 60 mil habitantes, a Unicamp passa a funcionar como um laboratório vivo de inovação urbana, permitindo testes em escala real e o desenvolvimento de soluções que podem ser replicadas em pequenos e médios municípios em todo o país. Essa é uma das missões do Centro Paulista de Estudos da Transição Energética (CPTEn), do Campus Sustentável e do Centro Paulista de Inovação em Iluminação Pública (CePIL).
O projeto também será apresentado a gestores públicos durante o 2º Congresso Paulista de Iluminação e Cidades do Futuro, que acontece nos dias 9 e 10 de junho, em Santo André, com visita técnica noturna ao campus para demonstração do sistema em funcionamento.
A cerimônia de entrega contou com a presença de representantes da Unicamp, da TIM Brasil, da M2M e de pesquisadores envolvidos no desenvolvimento do projeto, reforçando o papel da universidade como polo de inovação tecnológica e sustentabilidade.