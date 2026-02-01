A Unicamp deu um passo importante na modernização de sua infraestrutura ao receber os dispositivos de telegestão que vão transformar a iluminação pública do campus de Barão Geraldo. A tecnologia foi entregue oficialmente em cerimônia que marcou o início da implantação de um sistema inteligente, capaz de monitorar, controlar e reduzir o consumo de energia em tempo real.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O projeto é resultado de um convênio entre a Universidade e a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBpar), dentro do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente – Procel Reluz. A execução ficará a cargo da TIM Brasil, vencedora da concorrência pública, em parceria com a empresa desenvolvedora M2M.

Com investimento de R$ 5 milhões, a iniciativa prevê o aterramento de cerca de 1,5 mil postes e a instalação de 2.615 sensores acoplados a luminárias de LED, que passam a operar com controle individualizado. A conclusão das obras está prevista para março.