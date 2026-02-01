O horário de visitas da UTI da Unidade Pediátrica Mário Gattinho será alterado a partir da próxima segunda-feira, 2 de fevereiro. A visitação passará a ocorrer das 17h às 18h, todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana. A medida substitui o horário anterior, que era das 11h às 11h30.

A visita continua restrita a uma pessoa por paciente, sem revezamento, seguindo os protocolos de segurança da unidade. O boletim médico presencial será repassado diariamente às 17h, no início do período de visita.

De acordo com Lucimeire Martini, coordenadora do setor de Humanização da Rede Mário Gatti, a mudança busca melhorar a organização interna da assistência e também ampliar o acesso de familiares que trabalham durante o dia. Segundo ela, o novo horário facilita a presença de pais e responsáveis sem comprometer os fluxos de atendimento da UTI.