SAÚDE INFANTIL

UTI pediátrica do Mário Gattinho muda horário de visitas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMC
Alteração vale a partir desta segunda-feira e busca facilitar o acesso de familiares que trabalham em horário comercial.
horário de visitas da UTI da Unidade Pediátrica Mário Gattinho será alterado a partir da próxima segunda-feira, 2 de fevereiro. A visitação passará a ocorrer das 17h às 18h, todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana. A medida substitui o horário anterior, que era das 11h às 11h30.

A visita continua restrita a uma pessoa por paciente, sem revezamento, seguindo os protocolos de segurança da unidade. O boletim médico presencial será repassado diariamente às 17h, no início do período de visita.

De acordo com Lucimeire Martini, coordenadora do setor de Humanização da Rede Mário Gatti, a mudança busca melhorar a organização interna da assistência e também ampliar o acesso de familiares que trabalham durante o dia. Segundo ela, o novo horário facilita a presença de pais e responsáveis sem comprometer os fluxos de atendimento da UTI.

Para garantir que todos sejam informados, a unidade iniciou a distribuição de cartazes nos setores pediátricos e está orientando diretamente os familiares das crianças internadas.

Os outros horários de visita no hospital não foram modificados. Na pediatria lactente e na enfermaria, a visitação segue autorizada das 14h às 15h, também para uma pessoa por paciente, sem revezamento.

Nessas unidades, o boletim médico presencial é repassado durante a visita médica da manhã, sendo informado ao acompanhante presente no período.

Todas as crianças e adolescentes de 0 a 15 anos atendidos no Hospital Mário Gattinho têm direito a acompanhante permanente, 24 horas por dia.

A troca de acompanhantes pode ser feita diariamente em dois horários:

  • Das 7h30 às 8h30
  • Das 19h30 às 20h30

Essa regra também vale para o Pronto Socorro Pediátrico, onde não há horário fixo de visitas, mas o acompanhamento familiar é permitido com revezamento nos mesmos períodos.

Por que há limite de visitantes?

A restrição de visitas na UTI e no Pronto Socorro segue protocolos adotados por serviços de saúde em todo o país. O objetivo é reduzir riscos de infecção, manter a segurança do paciente e garantir a organização do ambiente assistencial, especialmente em áreas de cuidados intensivos.

Embora a presença da família seja importante, a política busca equilibrar o apoio emocional com as exigências técnicas do atendimento hospitalar.

