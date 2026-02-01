A Operação Chuvas de Verão 2026 já contabilizou 789 ocorrências em Campinas entre dezembro do ano passado e o dia 28 de janeiro. O balanço foi apresentado durante reunião do comitê responsável pela operação, realizada na Sala de Resiliência do Paço Municipal.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Do total de registros, 147 foram quedas de árvores, 38 alagamentos em imóveis ou vias públicas e 15 quedas de muros. Os dados refletem o impacto das chuvas intensas que atingiram a cidade neste início de período chuvoso.
A reunião contou com a participação da Defesa Civil, além de representantes da Sanasa, Emdec, CPFL, Corpo de Bombeiros e das secretarias municipais de Habitação; Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade; Desenvolvimento e Assistência Social; Serviços Públicos, entre outras áreas envolvidas na resposta a emergências climáticas.
Entre as medidas discutidas está a instalação de placas de alerta próximas aos rios Atibaia e Jaguari, com o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos de nadar nesses locais, especialmente durante períodos de chuvas e elevação do nível da água.
Segundo o coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, as altas temperaturas aumentam a procura por locais para banho, mas nem todos oferecem condições seguras. “As pessoas precisam ter consciência de que córregos, rios e afluentes nem sempre são seguros. Campinas conta com piscinas públicas, parque molhado e outras opções que unem lazer e segurança”, alertou.