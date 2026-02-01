A Operação Chuvas de Verão 2026 já contabilizou 789 ocorrências em Campinas entre dezembro do ano passado e o dia 28 de janeiro. O balanço foi apresentado durante reunião do comitê responsável pela operação, realizada na Sala de Resiliência do Paço Municipal.

Do total de registros, 147 foram quedas de árvores, 38 alagamentos em imóveis ou vias públicas e 15 quedas de muros. Os dados refletem o impacto das chuvas intensas que atingiram a cidade neste início de período chuvoso.

A reunião contou com a participação da Defesa Civil, além de representantes da Sanasa, Emdec, CPFL, Corpo de Bombeiros e das secretarias municipais de Habitação; Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade; Desenvolvimento e Assistência Social; Serviços Públicos, entre outras áreas envolvidas na resposta a emergências climáticas.