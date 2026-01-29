A confirmação da morte do coronel da Polícia Militar Adriano Augusto Leão chegou poucos minutos antes do início da coletiva sobre o Carnaval de Campinas, na manhã desta quinta-feira (29), na Prefeitura. Ao tomar a palavra, o tenente-coronel Carlos Guilherme Cardoso, comandante do 8º Batalhão da PM, não conseguiu esconder a emoção ao falar do amigo de longa data, com quem dividiu anos de trabalho e convivência na corporação.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Durante a cerimônia, Guilherme demonstrou profundo abatimento e chegou a enxugar as lágrimas. “Força e sabedoria a cada um dos senhores e senhoras. Desculpe a minha emoção. Foram 24 anos trabalhando juntos. Vamos lá”, disse o veterano Policial Militar, seguido por aplauso em memória do ex-comandante.
O prefeito Dário Saadi pediu um minuto de silêncio em homenagem a Augusto Leão.
Divulgação/PMC
Adriano Augusto Leão morreu na manhã desta quinta-feira, em Campinas. A informação foi confirmada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. O coronel estava internado havia cerca de quatro meses, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) durante um voo de retorno da Argentina para o Brasil, quando participava de uma missão institucional vinculada ao Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO).
Adriano Augusto Leão comandou o Comando de Policiamento do Interior 2 (CPI-2) entre junho de 2023 e junho de 2025, período em que foi responsável pelo policiamento de 38 municípios do interior paulista, incluindo Campinas. O CPI-2 é um dos principais comandos regionais da PM no Estado de São Paulo.
Após deixar o comando regional, Leão passou a integrar o corpo docente da Escola Superior de Sargentos da Polícia Militar, unidade que também chegou a comandar. No CPI-2, ele foi sucedido pelo atual chefe da PM na região de Campinas, o coronel Leonardo Akira Takahashi.
Em nota oficial, a Polícia Militar destacou a trajetória profissional de Adriano Augusto Leão e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e policiais militares. A corporação ressaltou o perfil de liderança, dedicação institucional e o legado deixado pelo coronel ao longo de sua atuação.