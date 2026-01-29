A confirmação da morte do coronel da Polícia Militar Adriano Augusto Leão chegou poucos minutos antes do início da coletiva sobre o Carnaval de Campinas, na manhã desta quinta-feira (29), na Prefeitura. Ao tomar a palavra, o tenente-coronel Carlos Guilherme Cardoso, comandante do 8º Batalhão da PM, não conseguiu esconder a emoção ao falar do amigo de longa data, com quem dividiu anos de trabalho e convivência na corporação.

Durante a cerimônia, Guilherme demonstrou profundo abatimento e chegou a enxugar as lágrimas. “Força e sabedoria a cada um dos senhores e senhoras. Desculpe a minha emoção. Foram 24 anos trabalhando juntos. Vamos lá”, disse o veterano Policial Militar, seguido por aplauso em memória do ex-comandante.

O prefeito Dário Saadi pediu um minuto de silêncio em homenagem a Augusto Leão.