29 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ADEUS AO AMIGO

Chefe do 8º Batalhão se emociona com morte de ex-comandante da PM

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Comandante do 8º Batalhão se emociona ao falar da morte do coronel Adriano Augusto Leão durante coletiva na Prefeitura.
Comandante do 8º Batalhão se emociona ao falar da morte do coronel Adriano Augusto Leão durante coletiva na Prefeitura.

A confirmação da morte do coronel da Polícia Militar Adriano Augusto Leão chegou poucos minutos antes do início da coletiva sobre o Carnaval de Campinas, na manhã desta quinta-feira (29), na Prefeitura. Ao tomar a palavra, o tenente-coronel Carlos Guilherme Cardoso, comandante do 8º Batalhão da PM, não conseguiu esconder a emoção ao falar do amigo de longa data, com quem dividiu anos de trabalho e convivência na corporação.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante a cerimônia, Guilherme demonstrou profundo abatimento e chegou a enxugar as lágrimas. “Força e sabedoria a cada um dos senhores e senhoras. Desculpe a minha emoção. Foram 24 anos trabalhando juntos. Vamos lá”, disse o veterano Policial Militar, seguido por aplauso em memória do ex-comandante.

O prefeito Dário Saadi pediu um minuto de silêncio em homenagem a Augusto Leão.


Divulgação/PMC

Adriano Augusto Leão morreu na manhã desta quinta-feira, em Campinas. A informação foi confirmada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. O coronel estava internado havia cerca de quatro meses, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) durante um voo de retorno da Argentina para o Brasil, quando participava de uma missão institucional vinculada ao Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO).

Adriano Augusto Leão comandou o Comando de Policiamento do Interior 2 (CPI-2) entre junho de 2023 e junho de 2025, período em que foi responsável pelo policiamento de 38 municípios do interior paulista, incluindo Campinas. O CPI-2 é um dos principais comandos regionais da PM no Estado de São Paulo.

Após deixar o comando regional, Leão passou a integrar o corpo docente da Escola Superior de Sargentos da Polícia Militar, unidade que também chegou a comandar. No CPI-2, ele foi sucedido pelo atual chefe da PM na região de Campinas, o coronel Leonardo Akira Takahashi.

Em nota oficial, a Polícia Militar destacou a trajetória profissional de Adriano Augusto Leão e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e policiais militares. A corporação ressaltou o perfil de liderança, dedicação institucional e o legado deixado pelo coronel ao longo de sua atuação.

Comentários

Comentários