Campinas entra oficialmente no clima de Carnaval a partir do próximo fim de semana, com o início do Pré-Carnaval nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. A programação reúne blocos em diversas regiões da cidade e antecipa semanas de festa, música e ocupação dos espaços públicos, com opções para diferentes públicos e estilos.
Ao longo do Pré-Carnaval e do Carnaval, os desfiles acontecem tanto em pontos fixos quanto em trajetos pela cidade. Para facilitar o acesso às informações, a Prefeitura disponibilizou um site exclusivo do Carnaval, onde é possível consultar datas, horários, locais e tipos de blocos, além de acompanhar, em tempo real, aqueles que circulam pelas ruas.
A plataforma organiza os eventos por dia e região e identifica os blocos de trajeto com o selo “Esse bloco anda”, permitindo que o público acompanhe o deslocamento, o que contribui para a segurança e a organização da festa.
Programação do Pré-Carnaval
Sábado – 31 de janeiro
O sábado concentra blocos tradicionais no Centro e em bairros da cidade.
O Bloco Vô Jajá abre a programação ao meio-dia no Jardim das Oliveiras. No Centro, o público poderá escolher entre o Bloco da Campineira, na Praça Carlos Gomes, e o Bloco Rua, no Largo do Rosário, ambos com início ao meio-dia. Já o Bloco Vermelho se apresenta à tarde, no bairro Botafogo.
Domingo – 1º de fevereiro
No domingo, a programação se espalha ainda mais. O Bloco Donatella anima o Taquaral a partir das 11h. No Centro, o Bloco do Pagode ocupa a Estação Cultura durante toda a tarde. Em Barão Geraldo, o Barão Folia desfila a partir das 14h. A Vila Padre Anchieta recebe o Leões da Vila, enquanto a Vila Industrial conta com o Sonhos em Movimento no fim da tarde.
Programação do 2º fim de semana
Sábado – 7 de fevereiro
O segundo sábado de Pré-Carnaval reúne blocos em diferentes regiões, como Sousas, Jardim Chapadão, Centro, Vila União, Vila Georgina e Barão Geraldo. Entre os destaques estão o Unidos da Vila, o Vai Tá Pah, o Cordão da Ruidosa, o Afoxé Ylê Ogum e o Demorou Mais Chegou.
Domingo – 8 de fevereiro
No domingo, a folia segue com blocos tradicionais como Nem Sangue Nem Areia, Vai Que Vira, Carnadic, Bloco do Bob e Berravaca!, com eventos no Centro, Cambuí, DIC VI e Barão Geraldo.
Informações
A programação completa do Pré-Carnaval e do Carnaval, com horários, locais e classificação dos blocos, pode ser consultada no site oficial do evento: https://campinas.sp.gov.br/carnaval