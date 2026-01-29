Campinas entra oficialmente no clima de Carnaval a partir do próximo fim de semana, com o início do Pré-Carnaval nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. A programação reúne blocos em diversas regiões da cidade e antecipa semanas de festa, música e ocupação dos espaços públicos, com opções para diferentes públicos e estilos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ao longo do Pré-Carnaval e do Carnaval, os desfiles acontecem tanto em pontos fixos quanto em trajetos pela cidade. Para facilitar o acesso às informações, a Prefeitura disponibilizou um site exclusivo do Carnaval, onde é possível consultar datas, horários, locais e tipos de blocos, além de acompanhar, em tempo real, aqueles que circulam pelas ruas.

A plataforma organiza os eventos por dia e região e identifica os blocos de trajeto com o selo “Esse bloco anda”, permitindo que o público acompanhe o deslocamento, o que contribui para a segurança e a organização da festa.

Programação do Pré-Carnaval