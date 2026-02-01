O Carnaval de 2026 promete aquecer a economia de Campinas. A estimativa da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC) indica que a festa deve movimentar cerca de R$ 16,9 milhões no município, um crescimento de 5,6% em comparação com 2025, quando o impacto econômico ficou em torno de R$ 16 milhões.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a ACIC, o período carnavalesco segue como um dos mais relevantes para o comércio e os serviços locais, ao estimular simultaneamente setores como alimentação, entretenimento, turismo, vestuário e eventos. A maior circulação de pessoas e a disposição do consumidor para gastar ajudam a explicar o avanço projetado para este ano.

A programação prevista para Campinas também reforça esse cenário. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo estima a participação de aproximadamente 55 blocos de rua ao longo do Carnaval 2026. No ano passado, a folia reuniu cerca de 250 mil pessoas na cidade. O calendário inclui dois fins de semana de pré-carnaval, nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, e 7 e 8 de fevereiro, além do período oficial do Carnaval, entre 14 e 17 de fevereiro.