Campinas intensifica, na próxima semana, a vacinação contra sarampo e febre amarela como parte de uma estratégia coordenada pelo Governo do Estado de São Paulo. A ação acontece entre os dias 2 e 7 de fevereiro e será realizada em todos os Centros de Saúde, além de pontos estratégicos fora das unidades, como supermercados e terminais de ônibus.
A mobilização ocorre em um momento considerado sensível pela Saúde, marcado pelo aumento de viagens, circulação de pessoas entre cidades e eventos com maior concentração de público no período pós-férias e pré-Carnaval. O objetivo é reforçar a proteção da população, especialmente diante do registro recente de casos importados de sarampo no país e do período de maior risco para a febre amarela, que vai de dezembro a maio.
Além das vacinas contra sarampo, caxumba e rubéola (SCR) e febre amarela, a ação permitirá a atualização da caderneta vacinal, com aplicação de imunizantes contra doenças como catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatite A e B, meningites, poliomielite, gripe e outras previstas no calendário oficial.
Segundo a enfermeira Cíntia Bastos, do Programa Municipal de Imunização, a ampliação da oferta é uma medida preventiva essencial neste período do ano. “Com mais deslocamentos e aglomerações, o risco de transmissão aumenta. A vacinação é a principal forma de evitar a reintrodução e a disseminação dessas doenças”, alerta.
Quem pode se vacinar
Para receber as doses, é necessário apresentar documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. Crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, ou portar autorização.
Em 2025, Campinas registrou alta cobertura vacinal, com 98,9% na primeira dose da tríplice viral, 92,1% na segunda dose e 79,4% para febre amarela. Ainda assim, a Secretaria de Saúde reforça a importância de buscar a imunização completa.
A vacina SCR é indicada em duas doses para crianças entre 12 e 15 meses. Pessoas que nunca receberam o imunizante devem tomar duas doses até os 29 anos ou uma dose entre 30 e 59 anos. Já a vacina contra a febre amarela é aplicada em duas doses para crianças de até quatro anos e em dose única a partir dos cinco anos para quem nunca foi vacinado.
Pontos extras de vacinação
Além dos Centros de Saúde, a vacinação será realizada nos seguintes locais:
- Terça-feira (3)
Das 9h às 16h, no Supermercado Savegnago (av. Jorge Tibiriçá, 139 – Vila Joaquim Inácio)
- Quarta-feira (4)
Das 9h às 16h, no Supermercado GoodBom (av. Almeida Garret, 1881 – Parque Taquaral)
- Quinta-feira (5)
Das 7h às 19h, no Terminal Barão Geraldo (rua Alzira de Águiar Aranha, s/n)
Das 9h às 16h, no Supermercado PagueMenos (av. Baden Powell, 2026 – Jardim Nova Europa)
- Sexta-feira (6)
Das 15h às 19h, no Atacadão (av. Ruy Rodriguez, 3100 – Jardim Yeda)
- Sábado (7) – Dia D
Das 9h às 16h, no Supermercado PagueMenos (av. John Boyd Dunlop, 8930 – Jardim Satélite Íris)
Centros de Saúde com funcionamento aos sábados também participam da mobilização
Os endereços e horários atualizados dos Centros de Saúde podem ser consultados no site da Prefeitura de Campinas.