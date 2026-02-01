Campinas intensifica, na próxima semana, a vacinação contra sarampo e febre amarela como parte de uma estratégia coordenada pelo Governo do Estado de São Paulo. A ação acontece entre os dias 2 e 7 de fevereiro e será realizada em todos os Centros de Saúde, além de pontos estratégicos fora das unidades, como supermercados e terminais de ônibus.

A mobilização ocorre em um momento considerado sensível pela Saúde, marcado pelo aumento de viagens, circulação de pessoas entre cidades e eventos com maior concentração de público no período pós-férias e pré-Carnaval. O objetivo é reforçar a proteção da população, especialmente diante do registro recente de casos importados de sarampo no país e do período de maior risco para a febre amarela, que vai de dezembro a maio.

Além das vacinas contra sarampo, caxumba e rubéola (SCR) e febre amarela, a ação permitirá a atualização da caderneta vacinal, com aplicação de imunizantes contra doenças como catapora, difteria, tétano, coqueluche, hepatite A e B, meningites, poliomielite, gripe e outras previstas no calendário oficial.