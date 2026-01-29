Campinas recebe nesta quinta-feira (29) a primeira audiência pública para discutir o projeto de concessão do Sistema Adutor Regional das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (SAR-PCJ), uma das principais iniciativas do governo paulista voltadas ao reforço da segurança hídrica no interior do Estado.

O encontro presencial acontece a partir das 14h, na sede da Prefeitura de Campinas, e marca o início do debate público sobre um projeto que prevê R$ 1,9 bilhão em investimentos ao longo de 30 anos, envolvendo ampliação da captação e adução de água, além da operação de barragens e estruturas estratégicas da região.

Uma segunda audiência, em formato on-line, está marcada para o dia 2 de fevereiro, às 10h, ampliando a participação de moradores, entidades e representantes dos municípios afetados. Para falar nas audiências, é necessário realizar inscrição prévia no site da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), com prazos diferentes para cada modalidade.