Campinas recebe nesta quinta-feira (29) a primeira audiência pública para discutir o projeto de concessão do Sistema Adutor Regional das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (SAR-PCJ), uma das principais iniciativas do governo paulista voltadas ao reforço da segurança hídrica no interior do Estado.
O encontro presencial acontece a partir das 14h, na sede da Prefeitura de Campinas, e marca o início do debate público sobre um projeto que prevê R$ 1,9 bilhão em investimentos ao longo de 30 anos, envolvendo ampliação da captação e adução de água, além da operação de barragens e estruturas estratégicas da região.
Uma segunda audiência, em formato on-line, está marcada para o dia 2 de fevereiro, às 10h, ampliando a participação de moradores, entidades e representantes dos municípios afetados. Para falar nas audiências, é necessário realizar inscrição prévia no site da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), com prazos diferentes para cada modalidade.
O projeto do SAR-PCJ faz parte de um pacote estadual de aproximadamente R$ 25 bilhões em investimentos destinados a obras de segurança hídrica, adaptação às mudanças climáticas e prevenção de enchentes em diferentes regiões de São Paulo.
Impacto regional
A concessão abrange 21 municípios, entre eles Campinas, que será diretamente atendida com a implantação de uma adutora de 7,1 quilômetros, captando água do Rio Jaguari, abaixo da barragem de Pedreira. O sistema seguirá pela zona rural até uma nova estação de tratamento prevista para o bairro Gargantilha.
Além de Campinas, o projeto envolve cidades como Americana, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Limeira, Valinhos, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Cosmópolis, Monte Mor, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste, entre outras da região das bacias PCJ.
A proposta também inclui a operação e manutenção das barragens de Pedreira e Duas Pontes, além da Unidade de Tratamento de Rio do Camanducaia, consideradas peças-chave para a regularização do abastecimento.
Entre os principais resultados esperados estão a regularização das vazões dos rios Camanducaia e Jaguari, com incremento estimado de até 17 mil litros de água por segundo, além da preservação da qualidade dos mananciais e maior estabilidade no fornecimento de água para consumo humano e atividades econômicas.
Segundo os estudos técnicos, o modelo busca aumentar a resiliência do sistema hídrico diante de períodos de estiagem prolongada, eventos extremos e do crescimento populacional registrado na região nas últimas décadas.
Consulta pública aberta
Paralelamente às audiências, o projeto está em consulta pública até 10 de fevereiro. Moradores, especialistas e instituições podem enviar sugestões e contribuições por escrito, utilizando formulário específico disponível no site da SPI. As manifestações devem ser encaminhadas para o e-mail segurancahidricasarpcj@cpp.sp.gov.br.
As contribuições serão analisadas antes da versão final do edital de concessão. Apenas propostas enviadas dentro do prazo e com todas as informações exigidas serão consideradas.
O projeto está sendo estruturado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos, em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e a Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas).