Campinas recebe nesta sexta-feira, dia 30, o primeiro Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, com mais de 1.000 vagas abertas em diferentes áreas e 300 oportunidades com contratação imediata. A ação acontece das 9h às 16h, no Palácio da Cidade (Antigo Fórum Central), no Centro.

O feirão reúne 16 empresas de setores como comércio, logística, hotelaria, transporte, alimentação e serviços, que vão realizar entrevistas e etapas de seleção diretamente no local. Antes de seguir para os processos seletivos, os candidatos passam por uma triagem feita pela equipe do Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT), que direciona cada pessoa conforme o perfil profissional.

Além das vagas de emprego, o evento também oferece orientação para quem deseja empreender, com atendimentos da Casa do Empreendedor, do Sebrae e do Banco do Povo, voltados especialmente ao Microempreendedor Individual (MEI).