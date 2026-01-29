Campinas recebe nesta sexta-feira, dia 30, o primeiro Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, com mais de 1.000 vagas abertas em diferentes áreas e 300 oportunidades com contratação imediata. A ação acontece das 9h às 16h, no Palácio da Cidade (Antigo Fórum Central), no Centro.
O feirão reúne 16 empresas de setores como comércio, logística, hotelaria, transporte, alimentação e serviços, que vão realizar entrevistas e etapas de seleção diretamente no local. Antes de seguir para os processos seletivos, os candidatos passam por uma triagem feita pela equipe do Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT), que direciona cada pessoa conforme o perfil profissional.
Além das vagas de emprego, o evento também oferece orientação para quem deseja empreender, com atendimentos da Casa do Empreendedor, do Sebrae e do Banco do Povo, voltados especialmente ao Microempreendedor Individual (MEI).
Entre os destaques desta edição estão 300 vagas para contratação imediata no setor de logística da RD Saúde, destinadas ao centro de distribuição da empresa em Itupeva. Os salários variam de R$ 1.900 a R$ 5.500, de acordo com o cargo, e não é exigida experiência anterior. A empresa contará, inclusive, com exame médico admissional no próprio evento, permitindo que candidatos aprovados saiam contratados no mesmo dia.
As oportunidades incluem funções como auxiliar de reposição logística, conferente, operador de empilhadeira, motoristas categoria D, ajudante de motorista, analista e supervisor de operações, além de vagas na área de manutenção. Os requisitos variam conforme o cargo, envolvendo escolaridade mínima, idade e, em alguns casos, habilitação ou cursos técnicos.
Participam do feirão empresas como McDonald’s, Carrefour, Raia Drogasil, Giga Atacado, Royal Palm, Nacional Inn, Goodbom, VB Transportes, Grupo Arpoador (O Boticário), entre outras.
Os trabalhadores podem consultar previamente todas as vagas disponíveis no sistema do CPAT, pelo site cpat.campinas.sp.gov.br, e verificar aquelas que mais se adequam ao seu perfil.
Para participar, é necessário comparecer ao local com documento oficial com foto, currículo impresso, carteira de trabalho (física ou digital) e, para quem realizou cadastro antecipado, a carta de encaminhamento.
A recomendação é que os interessados façam o cadastro prévio no CPAT, o que facilita o atendimento e aumenta as chances de encaminhamento para entrevistas. O cadastro pode ser feito presencialmente ou pelos canais digitais, como o Portal Emprega Brasil e o aplicativo Carteira de Trabalho Digital.
Por conta do deslocamento das equipes para o feirão, o CPAT Centro e os postos Agiliza Campo Grande e Agiliza Ouro Verde não funcionarão nesta sexta-feira.