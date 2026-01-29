29 de janeiro de 2026
JARDIM TELESP

GM apreende 94 litros de lança-perfume em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GM
Guarda Municipal apreende grande quantidade de drogas no Jardim Telesp após suspeito fugir por área de mata.
Guarda Municipal apreende grande quantidade de drogas no Jardim Telesp após suspeito fugir por área de mata.

Na noite desta quarta-feira (28), uma ação da Guarda Municipal de Campinas resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes no Jardim Telesp, na região Sudoeste da cidade.

Durante patrulhamento de rotina, os agentes avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele correu por uma viela, desobedecendo à ordem de parada. A equipe ainda tentou realizar a abordagem, mas o suspeito conseguiu fugir ao entrar em uma área de mata e atravessar um rio, não sendo localizado.

Na sequência, os guardas fizeram uma varredura no local e encontraram, no fundo da viela, um cômodo que apresentava indícios de estar sendo usado para armazenamento de drogas. No interior do espaço, foi localizada uma grande quantidade de entorpecentes, já fracionados.

Ao todo, foram apreendidas 266 porções de maconha, que somaram cerca de 660 gramas, 348 porções de cocaína, com aproximadamente 380 gramas, além de 94 litros de lança-perfume.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à 2ª Delegacia Seccional de Campinas, onde a ocorrência foi registrada. As drogas permaneceram apreendidas e o caso será investigado pela Polícia Civil.

