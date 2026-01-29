Na noite desta quarta-feira (28), uma ação da Guarda Municipal de Campinas resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes no Jardim Telesp, na região Sudoeste da cidade.

Durante patrulhamento de rotina, os agentes avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele correu por uma viela, desobedecendo à ordem de parada. A equipe ainda tentou realizar a abordagem, mas o suspeito conseguiu fugir ao entrar em uma área de mata e atravessar um rio, não sendo localizado.

Na sequência, os guardas fizeram uma varredura no local e encontraram, no fundo da viela, um cômodo que apresentava indícios de estar sendo usado para armazenamento de drogas. No interior do espaço, foi localizada uma grande quantidade de entorpecentes, já fracionados.