A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 29 de janeiro, a Operação Apanhador de Sonhos, com o cumprimento de mandados judiciais nas cidades de Campinas e Hortolândia. A ação resultou na prisão de dois homens, um de 19 anos, em Campinas, e outro de 43 anos, em Hortolândia.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
A operação teve como foco investigações distintas conduzidas pela delegacia da Polícia Federal em Campinas, iniciadas a partir de trabalho próprio de inteligência e uso de ferramentas tecnológicas voltadas ao combate de crimes no ambiente digital.
Segundo a PF, os inquéritos apuram posse e compartilhamento de material contendo abuso sexual de crianças e adolescentes, condutas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os agentes localizaram dispositivos eletrônicos, que foram recolhidos e serão submetidos à análise pericial para aprofundamento das investigações e eventual identificação de outros envolvidos.
Com os novos elementos reunidos durante a operação, a Justiça determinou as prisões em flagrante, ampliando o alcance da apuração iniciada nos dois procedimentos. A Polícia Federal não divulgou detalhes adicionais sobre o conteúdo apreendido nem sobre a dinâmica específica de cada caso, para não comprometer o andamento das investigações.
Em nota, a corporação destacou que o enfrentamento a crimes dessa natureza tem sido intensificado, com ações contínuas ao longo do ano, acompanhando a migração desse tipo de prática criminosa para o meio digital.
A Polícia Federal também voltou a alertar sobre a importância da atenção permanente de pais e responsáveis em relação ao uso da internet por crianças e adolescentes. Segundo o órgão, orientação, diálogo e monitoramento são medidas essenciais para reduzir riscos e prevenir situações de violência on-line.
O nome Operação Apanhador de Sonhos simboliza a missão de proteger a infância e impedir que crimes praticados na internet comprometam a dignidade, a segurança e o futuro de crianças e adolescentes.