A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 29 de janeiro, a Operação Apanhador de Sonhos, com o cumprimento de mandados judiciais nas cidades de Campinas e Hortolândia. A ação resultou na prisão de dois homens, um de 19 anos, em Campinas, e outro de 43 anos, em Hortolândia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A operação teve como foco investigações distintas conduzidas pela delegacia da Polícia Federal em Campinas, iniciadas a partir de trabalho próprio de inteligência e uso de ferramentas tecnológicas voltadas ao combate de crimes no ambiente digital.

Segundo a PF, os inquéritos apuram posse e compartilhamento de material contendo abuso sexual de crianças e adolescentes, condutas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os agentes localizaram dispositivos eletrônicos, que foram recolhidos e serão submetidos à análise pericial para aprofundamento das investigações e eventual identificação de outros envolvidos.