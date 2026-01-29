A Escola Municipal Professora Yvone Poltronieri Santos, localizada em Jaguariúna, foi alvo de criminosos, que deixaram um prejuízo de cerca de R$ 2,5 mil. O caso aconteceu na terça-feira (28) e foi levado e registrado no plantão policial da cidade.

Os itens levados foram um tablet Lenovo, avaliado em R$ 1.254, e um conversor Fire TV Stick, no valor de R$ 1.197. Ambos estavam guardados em armários da sala da direção. De acordo com o registro policial, não houve sinais de arrombamento.

O caso só foi descoberto nesta terça, mas a escola informou que possui sistema de monitoramento com gravações armazenadas por 15 dias, que devem ser repassadas à polícia para auxiliar na identificação dos responsáveis.