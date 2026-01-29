Um homem foi preso na quarta-feira (28) suspeito de manter a própria esposa em cárcere privado no bairro Imigrantes, em Holambra. O resgate foi realizado pela GCM (Guarda Civil Municipal) após o pai da vítima, em estado de desespero, abordar uma guarnição que realizava patrulhamento preventivo.

De acordo com a corporação, a mulher estava há três dias impedida de sair de casa pelo marido. Ela relatou que o agressor a teria ameaçado com uma faca e proibido sua ida ao trabalho. Ao conseguir uma oportunidade de contato, ela informou a situação ao pai, que prontamente acionou os guardas.

Tentativa de fuga

Ao chegarem ao sobrado indicado, os agentes encontraram a vítima comunicando-se através de uma porta quebrada. Ela pediu socorro imediato, o que permitiu a entrada da equipe na residência. Ao notar a presença dos guardas, o suspeito tentou fugir saltando pela janela do segundo andar, mas a tentativa foi frustrada: ele acabou interceptado por outra guarnição que fazia o cerco ao redor do imóvel.