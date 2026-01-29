A Polícia Militar prendeu, em Engenheiro Coelho, um homem identificado como responsável por uma série de roubos a postos de combustível em Limeira. De acordo com a corporação, o indivíduo está diretamente envolvido em pelo menos oito assaltos, todos ocorridos no município vizinho.

As investigações apontam um padrão claro na atuação do criminoso: os roubos aconteciam invariavelmente durante a madrugada. O suspeito chegava aos estabelecimentos em uma motocicleta preta e fazia menção de estar armado para intimidar os frentistas. As ações eram rápidas, durando apenas alguns segundos para garantir a fuga.

Imagens de câmeras de segurança foram fundamentais para a identificação. Registros de um assalto em 14 de janeiro e outro mais recente, no dia 27 de janeiro, mostram o mesmo método de abordagem.