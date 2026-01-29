29 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
MAIS CRUELDADE

Cavalo é arrastado por motociclista em avenida de Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Rede Social
A cena, registrada na movimentada Avenida Ruy Rodriguez, colocou em risco a vida do animal, dos ocupantes do veículo e de outros motoristas.
A cena, registrada na movimentada Avenida Ruy Rodriguez, colocou em risco a vida do animal, dos ocupantes do veículo e de outros motoristas.

Um cavalo foi flagrado sendo levado por motociclistas em plena avenida de Campinas na tarde de terça-feira (27). A cena, registrada na movimentada Avenida Ruy Rodriguez, colocou em risco a vida do animal, dos ocupantes do veículo e de outros motoristas que trafegavam pela região.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com testemunhas, o trânsito estava intenso no momento do ocorrido. Uma pessoa chegou a gritar pedindo que a dupla na moto parasse, mas os envolvidos ignoraram os apelos e seguiram viagem, mantendo o animal atado ou sendo puxado lateralmente à motocicleta.

Risco e Crime

Além da suspeita de maus-tratos contra o animal — crime previsto na Lei nº 14.064/2020, que prevê pena de detenção e multa —, a atitude representa um grave perigo à segurança viária. Especialistas alertam que qualquer reação brusca ou estresse do cavalo, comum em ambientes barulhentos e com grande fluxo de veículos, poderia ter provocado um acidente de grandes proporções.

A ocorrência gerou repercussão nas redes sociais e levanta o alerta sobre a fiscalização de transporte irregular de animais em áreas urbanas de grande movimento.

Comentários

Comentários