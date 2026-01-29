Um cavalo foi flagrado sendo levado por motociclistas em plena avenida de Campinas na tarde de terça-feira (27). A cena, registrada na movimentada Avenida Ruy Rodriguez, colocou em risco a vida do animal, dos ocupantes do veículo e de outros motoristas que trafegavam pela região.

De acordo com testemunhas, o trânsito estava intenso no momento do ocorrido. Uma pessoa chegou a gritar pedindo que a dupla na moto parasse, mas os envolvidos ignoraram os apelos e seguiram viagem, mantendo o animal atado ou sendo puxado lateralmente à motocicleta.

Risco e Crime

Além da suspeita de maus-tratos contra o animal — crime previsto na Lei nº 14.064/2020, que prevê pena de detenção e multa —, a atitude representa um grave perigo à segurança viária. Especialistas alertam que qualquer reação brusca ou estresse do cavalo, comum em ambientes barulhentos e com grande fluxo de veículos, poderia ter provocado um acidente de grandes proporções.