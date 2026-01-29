Uma mulher, vítima de violência doméstica, feriu o companheiro a facadas ao reagir a uma agressão em Indaiatuba. O episódio ocorreu no bairro Veredas da Conquista, conforme relato da GCM (Guarda Civil Municipal).
Os guardas foram acionados via rádio para atender a uma ocorrência de um homem ferido por golpes de faca dentro de uma residência. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o indivíduo sentado na calçada, sem camisa e apresentando um sangramento no peito, próximo à axila direita. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro do Haoc (Hospital Augusto de Oliveira Camargo), onde permaneceu internado.
Legítima Defesa
A mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia para prestar depoimento. Durante a oitiva, os agentes constataram que ela apresentava escoriações pelo corpo e um inchaço na testa, marcas resultantes de agressões desferidas pelo companheiro momentos antes do esfaqueamento.
Diante dos ferimentos visíveis e do relato da vítima, a autoridade policial de plantão optou por registrar o caso como lesão corporal decorrente de legítima defesa. Paralelamente, foi elaborado um boletim de ocorrência de violência doméstica contra o homem, que responderá pelo crime após receber alta hospitalar.