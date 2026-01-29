Uma mulher, vítima de violência doméstica, feriu o companheiro a facadas ao reagir a uma agressão em Indaiatuba. O episódio ocorreu no bairro Veredas da Conquista, conforme relato da GCM (Guarda Civil Municipal).

Os guardas foram acionados via rádio para atender a uma ocorrência de um homem ferido por golpes de faca dentro de uma residência. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o indivíduo sentado na calçada, sem camisa e apresentando um sangramento no peito, próximo à axila direita. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro do Haoc (Hospital Augusto de Oliveira Camargo), onde permaneceu internado.

Legítima Defesa