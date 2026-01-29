29 de janeiro de 2026
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TRÁGICO

Ciclista morre e outro fica ferido em dois acidentes em 24 horas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/GCM
Atropelamentos ocorreram em intervalo de menos de 24 horas, em Santa Bárbara; colisão com ônibus resultou em morte imediata.
Atropelamentos ocorreram em intervalo de menos de 24 horas, em Santa Bárbara; colisão com ônibus resultou em morte imediata.

A cidade de Santa Bárbara d'Oeste foi palco de duas tragédias no trânsito em um intervalo de menos de um dia. Dois acidentes envolvendo ciclistas, com dinâmicas semelhantes, resultaram em uma pessoa ferida e outra morta entre a noite de terça-feira (27) e a manhã de quarta-feira (28).

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O primeiro caso ocorreu na noite de terça, em uma rotatória do bairro Jardim Mollon. Um ciclista que trafegava pela ciclofaixa foi atingido por um carro no momento em que o veículo, que seguia pela Avenida Santa Bárbara, fazia a conversão para a Rua do Ósmio. O motorista alegou não ter visto a vítima. O ciclista sofreu contusões e foi levado consciente ao Pronto-Socorro Afonso Ramos. O teste do bafômetro no condutor deu negativo.

Acidente fatal

Na manhã seguinte, por volta das 7h, a cidade registrou um segundo e mais grave acidente. Um ciclista foi atropelado por um ônibus da empresa Monte Alegre na movimentada Avenida São Paulo.

Diferente da primeira ocorrência, a colisão teve um desfecho fatal: a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local, antes mesmo da chegada das equipes de socorro. As circunstâncias exatas do atropelamento estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que deve analisar imagens e ouvir testemunhas para esclarecer as causas da tragédia.

Comentários

Comentários