A cidade de Santa Bárbara d'Oeste foi palco de duas tragédias no trânsito em um intervalo de menos de um dia. Dois acidentes envolvendo ciclistas, com dinâmicas semelhantes, resultaram em uma pessoa ferida e outra morta entre a noite de terça-feira (27) e a manhã de quarta-feira (28).
O primeiro caso ocorreu na noite de terça, em uma rotatória do bairro Jardim Mollon. Um ciclista que trafegava pela ciclofaixa foi atingido por um carro no momento em que o veículo, que seguia pela Avenida Santa Bárbara, fazia a conversão para a Rua do Ósmio. O motorista alegou não ter visto a vítima. O ciclista sofreu contusões e foi levado consciente ao Pronto-Socorro Afonso Ramos. O teste do bafômetro no condutor deu negativo.
Acidente fatal
Na manhã seguinte, por volta das 7h, a cidade registrou um segundo e mais grave acidente. Um ciclista foi atropelado por um ônibus da empresa Monte Alegre na movimentada Avenida São Paulo.
Diferente da primeira ocorrência, a colisão teve um desfecho fatal: a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local, antes mesmo da chegada das equipes de socorro. As circunstâncias exatas do atropelamento estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que deve analisar imagens e ouvir testemunhas para esclarecer as causas da tragédia.